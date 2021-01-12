Одна неделя с Мануэлем Нойером. ВИДЕО, как тренируется лучший голкипер мира

Голкипер "Баварии" снова лучший на своей позиции в мире. Да, это звучит немного безапелляционно, но разве может быть иначе в контексте вратаря, команда которого более чем убедительно выиграла один из топ-чемпионатов, Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы. Как ему это удается? Все очень просто - работа, работа и еще раз работа над собой. Официальный канал "Баварии" на YouTube подготовил небольшое видео о том, как Мануэль Нойер проводит недельный цикл тренировок. В ролике показана общая подготовка, отработка техники игры ногами, упражнения на координацию и удары по воротам Нойера.

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