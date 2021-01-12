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ВИДЕО. Пять лучших голов 15-го тура Бундеслиги

Германия
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Даже Нойер бессилен

ВИДЕО. Пять лучших голов 15-го тура Бундеслиги
Новина українською

Вашему вниманию видео пяти лучших голов, которые были забиты в пятнадцатом туре немецкой Бундеслиги. В рейтинг попали гол Леона Горецки в ворота "Боруссии" из Менхенгладбаха, завершение Джейдоном Санчо быстрой комбинации "Боруссии" из Дортмунда в игре с "Лейпцигом", выстрел в девятку ворот "Вольфсбурга" от игрока "Унион Берлин" Шеральдо Беккера, не менее эффектный мяч Нойхауза, который позволил "Боруссии" М победить "Баварию", и наконец подсечка от 19-летнего Мэтью Хоппе, которая позволила "Шальке" прервать чрезвычайно длинную серию без побед.

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В статье: Бундеслига Леон Горецка Джейдон Санчо лучшие голы Флориан Нойхаус
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