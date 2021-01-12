  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения

Германия
(1 голосов)

Вы, конечно же, поняли, что речь об Оттмаре

Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения
Новина українською

Оттмар Хитцфельд родился 12 января 1949 года в немецком городе Леррах, сегодня бывшему футболисту и тренеру исполняется 71 год. Во времена карьеры игрока Оттмар защищал цвета не только команды из своего города и "Штутгарта", но и швейцарских коллективов – "Базеля", "Лугано" и "Люцерна".

Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения - изображение 1

Путь наставника у Хитцфельда также был связан с клубами из родной страны и Страны Альп. Он возглавлял "Цуг", "Арау", "Грассхопер" и сборную Швейцарии, а также тренировал "Боруссию" (Дортмунд) и мюнхенскую "Баварию".

Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения - изображение 2

Интересно, что Оттмар привел к трофею Лиги чемпионов и победе в Бундеслиге обе немецких команды – и "шмелей", и "красную машину".

Читайте такжеДо Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам
Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения - изображение 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оттмар Хитцфельд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...