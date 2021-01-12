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Железный генерал немецкого футбола Хитцфельд празднует День рождения
Вы, конечно же, поняли, что речь об Оттмаре
Оттмар Хитцфельд родился 12 января 1949 года в немецком городе Леррах, сегодня бывшему футболисту и тренеру исполняется 71 год. Во времена карьеры игрока Оттмар защищал цвета не только команды из своего города и "Штутгарта", но и швейцарских коллективов – "Базеля", "Лугано" и "Люцерна".
Путь наставника у Хитцфельда также был связан с клубами из родной страны и Страны Альп. Он возглавлял "Цуг", "Арау", "Грассхопер" и сборную Швейцарии, а также тренировал "Боруссию" (Дортмунд) и мюнхенскую "Баварию".
Интересно, что Оттмар привел к трофею Лиги чемпионов и победе в Бундеслиге обе немецких команды – и "шмелей", и "красную машину".
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