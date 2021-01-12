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Маттеус: Холанд будет играть за один из сильнейших клубов в мире
Лотар восхищен игрой Эрлинга
Экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус выразил восхищение игрой форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Холанд — лицо "Боруссии". И я думаю, что он всё ещё не достиг потолка и продолжит учиться. У него есть план на жизнь, который полностью сфокусирован на футболе. Эрлинг — машина. Ураган, который сносит тебя. Для меня сенсация, что такое возможно в 20 лет.
Уверен, когда-нибудь Холанд будет играть за один из сильнейших клубов в мире. Но надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига смогут наслаждаться им ещё несколько лет. То, как он использует свои габариты, динамичность, силу и страсть, — это безумие. Вау", — приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского "РБ Зальцбург" за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги 20-летний норвежец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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