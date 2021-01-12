Кубок Германии. Байер взял реванш у Айнтрахта за поражение в чемпионате

“Байер” Леверкузен сыграет в 1/8 Кубка Германии после победы над “Айнтрахтом” во втором раунде.

Матч начался неудачно для Леверкузена. Уже на шестой минуте гости вышли вперед после красивой комбинации с участие Камада, Силвы и Юнеса. “Айнтрахт” атаковал острее в первые минуты, но в середине первого тайма “Байер” переломил ход игры. Сначала Франкфурт потерял из-за травмы активного Юнеса, а затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой. Одиннадцатиметровый точно реализовал Аларио. До конца первого сохранялась примерно равная игра.

Начало второго тайма уже сложилось неудачно для “Айнтрахта”. Дурм упустил при стандарта Тапсобу и центрбек “Байер” мощно пробил головой. Меньше чем через двадцать минут хозяева развили свое преимущество. Амири обыграл нескольких соперников на дриблинге и дал голевую на Диаби – 3:1.

Pure power from Moussa Diaby ????

Pure passion from Nadiem Amiri ????#DFBPokal #B04SGE pic.twitter.com/D6gLxwdYYw — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) January 12, 2021

Надежду гостям подарил Та, получив прямую красную за фол последней надежды, но “Айнтрахт” не смог реализовать моменты, созданные в большинстве. Более того – Леверкузен забил еще один. Диаби убежал в контратаку и переиграл Траппа.

4:1. “Байер” сыграет в следующем раунде с командой “Рот-Вайсс” Эссен. Леверкузен взял реванш за поражение “Айнтрахту” в предпоследнем туре Бундеслиги.

Кубок Германии, второй раунд. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Айнтрахт” Франкфурт 4:1

Голы: Аларио 27 (пен.), Тапсоба 49, Диаби 67, Диаби 87 – Юнес 6

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Едвай 89), Та, Тапсоба, Венделл – Амири (Арангис 81), Баумгартлингер, Демирбай – Диаби, Аларио (Драгович 76), Бэйли

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Тута (Чендлер 79) – Баркок (Кор 70), Роде, Ильзанкер, Дурм (Туре 70) – Юнес (Цубер 29), Камада (Хрустич 70) – Силва

Предупреждения: Тапсоба 61, Ларс Бендер 83 – Хинтереггер 42

Удаление: Та 73