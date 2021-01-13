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Официально: Байер подписал 23-летнего защитника МЮ
Фулбек сам решил сменить команду
Немецкий "Байер" подписал контракт с Тимоти Фосу-Менса. Об этом передает пресс-служба "фармацевтов".
Контракт с экс-защитником "МЮ" рассчитан до лета 2024-го, а сумма компенсации составила порядка двух миллионов. Сульшер хотел оставить фулбека, но Тимоти отказался, так как не получал достаточно игрового времени.
Фосу-Менса - игрок правого фланга обороны, но также может сыграть и в центре. В текущем сезоне голландец отыграл 27 минут в Лиги Чемпионов и неполную игру в АПЛ.
???? TRANSFER NEWS ????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 13, 2021
Timothy Fosu-Mensah has joined Bayer 04 from Manchester United.
Welcome to the Werkself, Timothy! pic.twitter.com/L8amR13jxJ
Отметим, что ранее "Байер" продлил контракт с
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