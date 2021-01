Официально: Байер подписал 23-летнего защитника МЮ

Немецкий "Байер" подписал контракт с Тимоти Фосу-Менса. Об этом передает пресс-служба "фармацевтов".

Контракт с экс-защитником "МЮ" рассчитан до лета 2024-го, а сумма компенсации составила порядка двух миллионов. Сульшер хотел оставить фулбека, но Тимоти отказался, так как не получал достаточно игрового времени.

Фосу-Менса - игрок правого фланга обороны, но также может сыграть и в центре. В текущем сезоне голландец отыграл 27 минут в Лиги Чемпионов и неполную игру в АПЛ.

TRANSFER NEWS



Timothy Fosu-Mensah has joined Bayer 04 from Manchester United.



Welcome to the Werkself, Timothy!