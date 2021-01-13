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Официально: Байер подписал 23-летнего защитника МЮ

Германия
(1 голосов)

Фулбек сам решил сменить команду

Официально: Байер подписал 23-летнего защитника МЮ
UA-Футбол
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Немецкий "Байер" подписал контракт с Тимоти Фосу-Менса. Об этом передает пресс-служба "фармацевтов".

Контракт с экс-защитником "МЮ" рассчитан до лета 2024-го, а сумма компенсации составила порядка двух миллионов. Сульшер хотел оставить фулбека, но Тимоти отказался, так как не получал достаточно игрового времени.

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Фосу-Менса - игрок правого фланга обороны, но также может сыграть и в центре. В текущем сезоне голландец отыграл 27 минут в Лиги Чемпионов и неполную игру в АПЛ.

Отметим, что ранее "Байер" продлил контракт с перспективным полузащитником.

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В статье: Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса
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