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Это шок - Флик о вылете Баварии из Кубка Германии
Он разочарован результатом команды
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился своим мнением о результате матча 2-го раунда Кубка Германии против "Хольфштайн Киль" (2:2, 5:6 пен.). Немцы уступили команде из второго дивизиона чемпионата Германии по пенальти.
"Конечно, это шок. Мы очень сильно разочарованы, В целом, все решили детали, команда показала отличный дух. Мы доминировали и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.
"Нужно поздравить "Киль", матч по-настоящему получился кубковый, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно играть более компактнее в обороне. "Киль" хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, поэтому Року я совсем не виню", - цитирует слова официальный сайт клуба.
Напомним, что в текущем сезоне Бундеслиги "Бавария" Мюнхен находится на 1-ом месте с 33 баллами.В 1/8 финала турнира "Хольштайн" сыграет с командой "Дармштадт 98".
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