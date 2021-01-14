Это шок - Флик о вылете Баварии из Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился своим мнением о результате матча 2-го раунда Кубка Германии против "Хольфштайн Киль" (2:2, 5:6 пен.). Немцы уступили команде из второго дивизиона чемпионата Германии по пенальти.

"Конечно, это шок. Мы очень сильно разочарованы, В целом, все решили детали, команда показала отличный дух. Мы доминировали и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

"Нужно поздравить "Киль", матч по-настоящему получился кубковый, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно играть более компактнее в обороне. "Киль" хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, поэтому Року я совсем не виню", - цитирует слова официальный сайт клуба.