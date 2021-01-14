  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Это шок - Флик о вылете Баварии из Кубка Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это шок - Флик о вылете Баварии из Кубка Германии

Германия
(1 голосов)

Он разочарован результатом команды

Это шок - Флик о вылете Баварии из Кубка Германии
Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился своим мнением о результате матча 2-го раунда Кубка Германии против "Хольфштайн Киль" (2:2, 5:6 пен.). Немцы уступили команде из второго дивизиона чемпионата Германии по пенальти.

"Конечно, это шок. Мы очень сильно разочарованы, В целом, все решили детали, команда показала отличный дух. Мы доминировали и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

"Нужно поздравить "Киль", матч по-настоящему получился кубковый, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно играть более компактнее в обороне. "Киль" хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, поэтому Року я совсем не виню", - цитирует слова официальный сайт клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Бундеслиги "Бавария" Мюнхен находится на 1-ом месте с 33 баллами.В 1/8 финала турнира "Хольштайн" сыграет с командой "Дармштадт 98".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Хольштайн (Киль) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бавария

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...