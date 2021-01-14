В это трудно поверить. Хольштайн - Бавария 2:2 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

Флику повезло оказаться в правильном месте в правильное время. Иногда так складывается, что состав команды достигает того пика, что может брать трофеи и без тренера, лишь бы он им не мешал. Вот Флик и не мешал в том году. Сейчас по видимому начал свое что-то навязывать в игру и по видимому тренер он так себе. Бавария уже больше двух месяцев во внутренних турнирах не может отыграть матч на ноль. С такими то ресурсами это позорненько