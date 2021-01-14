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В это трудно поверить. Хольштайн - Бавария 2:2 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Кубка Германии Хольштайн - Бавария, 13 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Хольштайн - Бавария, которые встречались во втором раунде Кубка Германии. Исход поединка стал настоящей сенсацией, ведь действующий чемпион Европы проиграл в серии пенальти. При этом Бавария фактически играла основой, но не удержала преимущество на последних секундах основного времени.
Кубок Германии, второй раунд. Киль, “Хольштайн-Штадион”
“Хольштайн” Киль (II) – “Бавария” 2:2, пен 6:5
Голы: Бартельс 37, Валь 90+5 – Гнабри 14, Сане 47
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14.01.2021 в 08:27
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