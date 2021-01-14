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В это трудно поверить. Хольштайн - Бавария 2:2 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

Германия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Кубка Германии Хольштайн - Бавария, 13 января 2021

В это трудно поверить. Хольштайн - Бавария 2:2 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча Хольштайн - Бавария, которые встречались во втором раунде Кубка Германии. Исход поединка стал настоящей сенсацией, ведь действующий чемпион Европы проиграл в серии пенальти. При этом Бавария фактически играла основой, но не удержала преимущество на последних секундах основного времени.

Кубок Германии, второй раунд. Киль, “Хольштайн-Штадион”

“Хольштайн” Киль (II) – “Бавария” 2:2, пен 6:5

Голы: Бартельс 37, Валь 90+5 – Гнабри 14, Сане 47

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хольштайн (Киль)
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
14.01.2021 в 08:27
Флику повезло оказаться в правильном месте в правильное время. Иногда так складывается, что состав команды достигает того пика, что может брать трофеи и без тренера, лишь бы он им не мешал. Вот Флик и не мешал в том году. Сейчас по видимому начал свое что-то навязывать в игру и по видимому тренер он так себе. Бавария уже больше двух месяцев во внутренних турнирах не может отыграть матч на ноль. С такими то ресурсами это позорненько
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