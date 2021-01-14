"Мы долго будем помнить этот успех". Тренер Хольштайна – о победе над Баварией в Кубке Германии

Оле Вернер, главный тренер "Хольштайна" из города Киль, прокомментировал успех в матче Кубка Германии с мюнхенской "Баварией" (2:2, 6:5 по пенальти). Цитирует Вернера пресс-служба "Баварии".

"Это необыкновенный опыт для всех нас. Подобное происходит не каждый день, мы долго будем помнить этот успех. Моя команда умно защищалась, голкипер провел отличный вечер. Мы попадали в непростые ситуации по ходу поединка, например, когда нам приходилось отыгрываться. Мои подопечные храбро работали с мячом – мне кажется, это и стало ключом к победе".