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"Мы долго будем помнить этот успех". Тренер Хольштайна – о победе над Баварией в Кубке Германии

Германия
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"Мы долго будем помнить этот успех". Тренер Хольштайна – о победе над Баварией в Кубке Германии
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Оле Вернер, главный тренер "Хольштайна" из города Киль, прокомментировал успех в матче Кубка Германии с мюнхенской "Баварией" (2:2, 6:5 по пенальти). Цитирует Вернера пресс-служба "Баварии".

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"Это необыкновенный опыт для всех нас. Подобное происходит не каждый день, мы долго будем помнить этот успех. Моя команда умно защищалась, голкипер провел отличный вечер. Мы попадали в непростые ситуации по ходу поединка, например, когда нам приходилось отыгрываться. Мои подопечные храбро работали с мячом – мне кажется, это и стало ключом к победе".

Отметим, что "Бавария" впервые за 20 лет вылетает в 1/16 финала Кубка Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии Хольштайн (Киль) Оле Вернер
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Источник:
FC Bayern

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