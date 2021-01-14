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Соккер на немецких полях. ТОП-10 лучших голов футболистов из США в Бундеслиге

Германия
(1 голосов)

На любой вкус

Соккер на немецких полях. ТОП-10 лучших голов футболистов из США в Бундеслиге
Новина українською

На прошлых выходных главным героем тура в Бундеслиге стал Мэтью Хоппи - 19-летний американец, который забил три гола в ворота "Хоффенгайма" и помог "Шальке" получить долгожданную победу. В связи с этим официальный канал Бундеслиги на YouTube подготовил десятку лучших голов, которые забивались американским футболистами в чемпионате Германии. Интересно, что среди героев видео есть отец и сын - Клаудио Рейна забивал за "Вольфсбург" в конце 90-х, а Джованни Рейна уже в наши дни за дортмундскую "Боруссию".

Кроме этих двух в рейтинг вошли Уэстон Маккени, Кристиан Пулишич, Стивен Черундоло, Фабиан Джонсон, Джермейн Джонс, Коннор Кейси, упоминавшийся Хоппи и Джошуа Сарджент.

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В статье: Стив Черундоло Кристиан Пулишич Джованни Рейна Уэстон Маккени
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fabo71
14.01.2021 в 15:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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