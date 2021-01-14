Соккер на немецких полях. ТОП-10 лучших голов футболистов из США в Бундеслиге

На прошлых выходных главным героем тура в Бундеслиге стал Мэтью Хоппи - 19-летний американец, который забил три гола в ворота "Хоффенгайма" и помог "Шальке" получить долгожданную победу. В связи с этим официальный канал Бундеслиги на YouTube подготовил десятку лучших голов, которые забивались американским футболистами в чемпионате Германии. Интересно, что среди героев видео есть отец и сын - Клаудио Рейна забивал за "Вольфсбург" в конце 90-х, а Джованни Рейна уже в наши дни за дортмундскую "Боруссию".

Кроме этих двух в рейтинг вошли Уэстон Маккени, Кристиан Пулишич, Стивен Черундоло, Фабиан Джонсон, Джермейн Джонс, Коннор Кейси, упоминавшийся Хоппи и Джошуа Сарджент.