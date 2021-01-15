Конкуренция с гандболом, а тренер моложе, чем Нагельсманн. Кто выбил Баварию из Кубка Германии

2021 год еще только начался, а с точки зрения сенсаций и абсолютно диких результатов в футболе он уже старается не уступать 2020. Сначала Атлетико вылетел из Кубка Испании от клуба Сегунды Б Корнельи, потом четверолиговый Кроули разнес Лидс 3:0, но главная сенсация – Бавария вылетела из Кубка Германии от представителя Второй Бундеслиги Хольштайн Киль. Та самая Бавария, у которой при Флике до сих пор трофеев больше, чем поражений в основное время: 5 против 4.

Так что же это за Хольштайн такой? Выделим основные моменты, которые стоит знать об этом очень интересном клубе.

Киль – самый северный город в двух сильнейших лигах Германии

Те, кто позавчера наблюдали за вылетом Баварии из Кубка Германии, могли увидеть забавный момент, когда футболисты подходят к точке для пробития пенальти, разбегаются, а мяч укатывается от них из-за порывов ветра. Для Киля зимой это абсолютная норма, ведь это самая северная точка на карте двух Бундеслиг.

Киль – столица земли Шлезвиг-Гольштейн, которая на Севере граничит с Данией, а на Юге с Гамбургом. Омывается эта земля Северным и Балтийскими морями, поэтому не удивительно, что Киль считается одним из центров судостроения в Германии. В прошлом веке на Кильском канале даже дважды проходили соревнования по парусному спорту в рамках Олимпийских игр: 1936 (Олимпиада в Берлине) и 1972 (Олимпиада в Мюнхене).

Хольштайн Киль борется с гандболом за популярность в городе

Удивительно, но футбол – не самый популярный вид спорта в Киле. Исторически сложилось так, что на первом месте у жителей находится гандбол. Одноименный гандбольный клуб – 21-кратный чемпион Германии, а в самом конце 2020 года четвертый раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале Киль переиграл Барселону 33:28.

Именно этим объясняется, что в минувшем сезоне лишь дважды Хольштайн-Штадион был забит под завязку. И это несмотря на то, что вмещает он лишь 15 034 зрителей. Речь, конечно, только о тех временах, когда на футбол еще можно было ходить.

Да и в принципе молодое поколение болельщиков никогда не видело свой клуб на приличном уровне. С 1984 по 2017 год Хольштайн болтался между третьей и четвертой лигой, а в Кубке Германии за этот период лишь единожды добрался до 1/4 финала, когда в сезоне-2011/12 уступил Боруссии Д 0:4.

Хольштайн Киль никогда не играл в Бундеслиге. Но был чемпионом Германии

Бундеслига в привычном для нас виде была основана в 1963 году. С того момента Хольштайн Киль никогда не поднимался в элиту немецкого футбола. Более того, лишь в 2017 году "аисты" (прозвище клуба) вернулись во Вторую Бундеслигу после 36-летнего перерыва.

Самое интересное в том, что в принципе ни один клуб из земли Шлезвиг-Гольштейн не провел ни одной минуты в Бундеслиге. Хольштайн Киль может стать первой такой командой, ведь на данный момент он занимает третье место во второй по силе лиге страны.

Однако еще в довоенное время Хольштайн даже становился чемпионом Германии. Произошло это в очень далеком 1912 году, когда профессиональный футбол в стране находился только в стадии зарождения. Но уже после войны "аисты" никогда не хватали звезд с неба.

Бундеслига – цель клуба

Очевидно, побороть монополию гандбола в Киле можно только одним способом – вывести футбольный клуб в Бундеслигу. Это было бы историческое событие для всего региона, которое способно склонить чашу весов в пользу футбола. В последние годы "аисты" планомерно идут к своей цели, а в сезоне-2017/18 были даже в шаге от мечты.

Будучи новичком Второй Бундеслиги, Хольштайн Киль сенсационно финишировал на третьем месте, которое позволяет играть в стыковых матчах за право играть в элите. Однако против более опытного Вольфсбурга с Марио Гомесом и Дивоком Ориги в составе шансов не было: 1:3 на выезде и 0:1 дома.

После этого "аисты" финишировали шестыми, но по ходу сезона заглядывали в лидирующую тройку. Минувший сезон Хольштайн закончил 11-м, а теперь вот снова идет третьим. Очевидно, рано или поздно клуб придет к своей мечте.

Хольштайн воспитал одного из величайших вратарей в истории немецкого футбола. Бывали тут и другие звезды

Один из самых северных клубов Германии не может похвастаться очень продуктивной и сильной академией, но некоторыми своими воспитанниками он может действительно гордиться.

В первую очередь, речь об Андреасе Кепке, который по праву считается одним из лучших вратарей в истории немецкого футбола. Вместе со сборной Германии Кепке в 1990 стал чемпионом мира, но тогда весь турнир просидел за спиной Бодо Илгнера. А вот уже на триумфальном Евро-1996 Кепке был основным вратарем "бундестим". В общей сложности уроженец Киля провел за сборную 61 матч.

С 2004 по 2019 год Кепке был тренером вратарей в сборной Германии. Потом был год перерыва на работу в Герте, а в январе прошлого года он вернулся в тренерский штаб Йоахима Лева.

Еще один известный воспитанник Хольштайна играл на высоком уровне совсем недавно. Речь про Сиднея Сэма, который в начале минувшей декады зажигал за Шальке и Байер, а сейчас доигрывает свою карьеру в турецком Антальяспоре. В 2013 году Сэм даже сыграл 5 матчей за сборную Германии.

Правда, за Хольштайн Киль Сэм никогда не играл. В 16-летнем возрасте он перешел в соседний Гамбург, где и делал первые шаги в футболе.

Из других футболистов, которые когда-то заезжали в Киль, можно выделить только полузащитника Хенрика Ларсена. Вместе со сборной Дании в 1992 году он сотворил одну из главных сенсации в истории футбола, выиграв чемпионат Европы. Причем на том турнире Ларсен был железным игроком стартового состава.

За Хольштайн Ларсен играл в сезоне-1986/87, когда клуб выступал аж в четвертой лиге Германии.

А что с текущим составом

В текущем составе Хольштайна не стоит искать особо известных футболистов. Даже те, кто регулярно следит за немецким футболом, из всего состава "аистов" могут узнать только Фина Бартельса. В свое время этот фланговый полузащитник сыграл 170 матчей в Бундеслиге за Ганзу, Санкт-Паули и Вердер. За "музыкантов" Бартельс выступал с 2014 по 2019 год.

Сейчас Фину 33 года, а в последние годы его регулярно мучили травмы. Именно поэтому Бартельс летом 2020 года вернулся в родной Хольштайн Киль, где и начинал свою карьеру еще в Оберлиге (четвертый эшелон) немецкого футбола. Сейчас у Бартельса все хорошо. Он регулярно играет во Второй Бундеслиге, а в серии пенальти против Баварии его удар стал решающим.

Капитаном "аистов" является центральный защитник Хауке Валь. Как и Бартельс, он играл за академию клуба, но богатого бэкграунда за его плечами нет. К 26 годам Валь успел поиграть за Ингольштадт, Хайденхайм и Падерборн во Второй Бундеслиге, а в 2018 году вернулся в родной клуб. Если Валь готов физически, то он всегда выходит в основе, а его лидерские качества очень впечатляют. В уже историческом матче против Баварии именно Валь пошел в штрафную зону на четвертой компенсированной минуте и ударом головой перевел игру в овертайм.

Также можно выделить корейского центрального полузащитника Ли Джэ Сона. Очень креативный плеймейкер, который перебрался во Вторую Бундеслигу летом 2018 года из Джонбук Моторс. В минувшем сезоне 28-летний кореец отметился 9 голами и 7 ассистами во Второй Бундеслиге, а в текущей кампании стал играть чуть глубже, конструируя игру команды в атаке. Даже из Второй Бундеслиги Ли Джэ Сон продолжает регулярно вызываться в сборную Южной Кореи, за которую уже наиграл 50 матчей.

Тренер Хольштайна – самый молодой в профессиональном немецком футболе

Нынешний наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн задал в немецком футболе моду на молодых тренеров. После его успеха в Германии все узнали про Доменико Тедеско, Флориана Кофельдта, Ханнеса Вольфа и других менее успешных молодых тренеров.

Но, как оказывается, Нагельсманн – не самый молодой тренер в немецком футболе. Это звание принадлежит главному тренеру Хольштайна Оле Вернеру. Нагельсманну уже 33 года, тогда как Вернеру в июле исполнилось лишь 32.

Как и Нагельсманн, Вернер не смог стать профессиональным футболистом из-за травмы. Он выступал за молодежную команду Хольштайна на позиции опорного хавбека и подавал большие надежды. В возрасте 20 лет он получил перелом бедра, а врачи поставили крест на дальнейших перспективах в профессиональной карьере. Но уже через несколько лет он пошел на тренерские курсы, а в 2013 году начал тренировать детскую команду Хольштайна. Уже через год он возглавил дубль "аистов", с которым проработал аж пять лет. Под его руководством вторая команда клуба впервые сумела подняться из пятой лиги в четвертую, где и выступает до сих пор. Назначение Вернера в главную команду было лишь вопросом времени. В итоге в концовке сезона-2018/19 он сменил Тима Вальтера в качестве исполняющего обязанности, а уже после четырех матчей подписал полноценный контракт.

Вся жизнь Оле непрерывно связана с Килем. Когда Вернеру было 16, его хотел забрать к себе Гамбург, но он не захотел покидать родной город. Интересно, что родился Вернер не в Киле, а в его пригороде Преетце. Но это лишь из-за того, что когда у его матери начались роды, ни одна больница Киля не смогла ее принять бесплатно. Денег у семьи особо не было, поэтому пришлось ехать в соседний Преетц.

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При Вернере Хольштайн перешел на игру по схеме 4-1-4-1, в которой упор делается на контроль мяча. На данный момент именно Киль является лидером Второй Бундеслиги по проценту точных передач – 81,7%.

Практически вся игра "аистов" строится низом, поэтому у его команды самый низкий процент выигранных верховых передач в лиге. Из-за такого стиля игры Вернера в Германии часто сравнивают с Хансом-Дитером Фликом.

И самое главное – Хольштайн никогда не отступается от своего стиля. Даже в сенсационном матче с Баварией "аисты" плотно сидели в обороне только в последней десятиминутке второго овертайма. Все остальное время скромный коллектив пытался навязать немецкому гегемону свой футбол, что у него весьма недурно получалось. Теперь у Киля есть отличная возможность второй раз в истории дойти до четвертьфинала национального кубка, ведь в следующем раунде его соперником будет еще один представитель Второй Бундеслиги Дармштадт.

Вполне возможно, что именно этот матч против Баварии станет визитной карточкой для Вернера. Уже сейчас его называют одним из самых перспективных тренеров страны, а Хольштайн записывают к главным претендентам на повышение в классе. Ну что ж, такими темпами футбол точно выиграет у гандбола.