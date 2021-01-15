Бундеслига. Унион вернулся в первую четверку после победы над Байером

То, что делает “Унион” – это просто невероятно. Ничья с “Баварией”, ничья с Гладбахом, ничья с “Вольфсбургом”, победа над “Боруссией” Дортмунд, сегодня – победа над Леверкузеном. “Унион” не просто остается в зоне еврокубков. По меньшей мере до субботнего матча BVB с “Майнцем” берлинский клуб будет занимать четвертое место в Бундеслиге. А ведь уже почти сыгран весь первый круг.

Матч “Унион” – “Байер” получился более увлекательным, чем можно судить по итоговому счету. Леверкузенцы были немного уставшими после кубковой игры с “Айнтрахтом”. Команда Петера Боса по традиции больше владела мячом, но свои моменты создавала после контратак. Иногда так бывает.

“Унион” хорошо действовал на своей половине поля и рассчитывал на стандарты. В первом тайме должен был забивать Фридрих, но каким-то образом центрбек берлинцев не попал по воротам.

После перерыва интенсивность игры увеличилась, и “Унион” стал создавать больше моментов с игры. Тойхерт попал в штангу, затем ударил мимо. В игре “Байера” все больше ощущалась усталость, не только физическая, но и ментальная. Короткая скамейка не давала возможности Петеру Босу внести коррективы в игру своей команды, и в итоге “Байер” пропустил гол. Гости потеряли мяч на чужой половине поля, и Ленц решил дать длинный пас вперед на Тойхерта. Вратарь “Байера” Градецки и центрбеки гостей Та и Тапсоба были застигнуты врасплох этой простой длинной передачей, и не смогли помешать Тойхерту забить единственный гол в матче.

“Байер не может выиграть уже в четвертом матче Бундеслиги подряд. Поражение “Баварии” на последней секунде выбило команду Петера Боса из колеи – после той игры Леверкузен набрал всего одно очко в трех турах.

“Униону” в следующем туре будет противостоять “РБ Лейпциг”. Интересно, как с грозой авторитетов сыграет команда Юлиана Нагельсманна.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Байер” Леверкузен 1:0

Гол: Тойхерт 88

“Унион”: Люте – Хюбнер, Кнохе, Фридрих – Ленц, Ингвартсен, Премель, Андрих, Триммель – Авонийи (Бюльтер 76), Беккер (Тойхерт 24, Рюэрсон 90)

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Та, Драгович – Амири, Баумгартлингер (Арангис 70), Демирбай – Диаби, Шик (Аларио 69), Бэйли

Предупреждения: Фридрих 52 – Та 43, Амири 90+1