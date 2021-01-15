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Простое решение. Бавария может заменить Алабу резервным игроком Реала
А Давид, вероятно, отправится в Мадрид
Давид Алаба покинет "Баварию" летом в качестве свободного агента. Его новым клубом, вероятно, станет мадридский "Реал".
Мюнхенский клуб же начал поиск замене австрийцу. По данным Goal, летом они могут подписать бразильца Милитао, который играет как раз в "Реале".
Переезд Эдера в Мадрид пока не оправдывает себя. Летом 2019-го за него отдали 50 миллионов, но за полтора года бразилец отыграл лишь 23 матча.
Ранее сообщалось, что также за Милитао
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