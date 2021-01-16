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Берлинцы ворвались в топ-4. Унион – Байер 1:0. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

Подопечные Урса Фишера не перестают удивлять

Берлинцы ворвались в топ-4. Унион – Байер 1:0. Обзор матча
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"Унион" продлил успешную серию, обыграв дома "Байер" (1:0) в 16-м туре Бундеслиги.

Победу команде Урса Фишера принёс поздний гол Седрика Тойхерта под занавес поединка. Таким образом "Унион" поднялся на 4-ю строчку Бундеслиги, имея в активе 28 очков.

Унион” Берлин – “Байер” Леверкузен 1:0

Гол: Тойхерт 88

“Унион”: Люте – Хюбнер, Кнохе, Фридрих – Ленц, Ингвартсен, Премель, Андрих, Триммель – Авонийи (Бюльтер 76), Беккер (Тойхерт 24, Рюэрсон 90)

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Та, Драгович – Амири, Баумгартлингер (Арангис 70), Демирбай – Диаби, Шик (Аларио 69), Бэйли

Предупреждения: Фридрих 52 – Та 43, Амири 90+1

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В статье: Байер (Леверкузен) Унион (Берлин)
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