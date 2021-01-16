Бундеслига. Боруссия споткнулась об Майнц, увлекательная игра Лейпцига с Вольфсбургом

Классический Дортмунд. После побед над “Вольфсбургом” и “Лейпцигом” BVB не смог взять три очка в домашнем матче с аутсайдером “Майнцем”. Не зря вчера kicker называл игру против последней команды чемпионата самой сложной для “Боруссии” в январе. А ведь в следующих двух турах Дортмунд будет играть с Леверкузеном и Гладбахом...

Хотя, по правде говоря, сегодняшняя ничья с “Майнцем” – результат, который нельзя назвать закономерным. Слишком много случайностей и мелких деталей сложились в пользу гостей. Вратарь “Майнца” Робин Центнер провел едва ли не лучший матч в своей карьере, гол BVB на первых минут был не засчитан из-за небольшого офсайда, Беллингем попал в штангу, Марко Ройс не забил пенальти. Гол “Майнца” также получился крайне неординарным. Опытный матс Хуммельс потерял позицию, зачем-то выскочив к центру поля и экс-лидер молодежной сборной Германии Левин Озтуналы получил возможность пробить издали. Удар получился сумасшедшим – сильным, в ближнюю девятку. Такие голы забиваются один или два раза за всю карьеру.

Поражение “Боруссии” было бы совершенной несправедливостью. Один мяч все же удалось отыграть. Старательный Мукоко выборол мяч на кромке поля, а Менье прошил всех ударом с двадцати метров. Тут же фланговый бек “Боруссии”, проводящий, откровенно говоря, слабый сезон, заработал пенальти. Однако помешал Менье стать героем матча Марко Ройс, ударив с точки мимо. Дортмунд в седьмой раз в 16 турах теряет очки.

Не смог сегодня выиграть и еще один конкурент “Баварии”. Цепкий и неуступчивый “Вольфсбург” может создать проблемы кому угодно, но все для "РБ Лейпциг" начиналось хорошо. Команда Нагельсманна быстро забила свой классический гол: перегруз на одном фланге, затем пас на свободного Мукиэле на дальней штанге – и 0:1. Французский защитник стал уже 14-м автором гола “Лейпцига” – ни у одной команды Бундеслиги нет стольких голеадоров.

Но “Вольфсбург” умеет отыгрываться. Чаще “волков” (семь раз) только “Бавария” выгрызала результат, пропуская первой (8). Сначала Вегорст забил свой 12-й мяч в чемпионате, замкнув фланговую подачу Герхардта, а затем Забитцер потерял мяч у своих рот, Штеффен решил пробить, мяч задел плечо Орбана, и влетел в ворота разочарованного Гулачи.

Игра рискнула бы быть крайне неприятной для “Лейпцига”, но команде Нагельсманна повезло забить курьезный гол в самом старте второго тайма. Айдара в падении слабо пробивал после углового, центрбеки “Вольфсбурга” Брукс и Лакруа раступились, чтобы кипер Кастельс взял мяч, но для него это решение его одноклубников стало полной неожиданностью. Отчаянный сэйв, а на добивании резче всех был защитник гостей Орбан – 2:2.

“Лейпциг” больше атаковал в последние 40 минут матча, но забить ему больше не удалось. Для РБ это уже третья потеря очков в последних четырех турах.

Остальные три матча можно рекомендовать в качестве средства от бессонницы. Победить удалось только “Вердеру”. Бремен немного отрывается от зоны вылета.

“Лейпциг” и “Байер” потеряли очки во втором туре подряд. Не смогла сохранить победную серию “Боруссия” Дортмунд. Если “Бавария” завтра победит, то увеличит отрыв от “Лейпцига” до четырех очков, от “Байера” и “Боруссии” – до семи. Радует, что соперник у чемпиона будет непростым. “Фрайбург” выиграл пять последних матчей Бундеслиги, а проигрывал в последний раз аж в ноябре.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Герта” Берлин 0:0

“Кельн”: Тимо Хорн – Честич, Борнаув, Чихос – Эхизибуэ (Модест 78), Скири, Хектор (Озджан 69), Яннес Хорн (Якобс 79) – Вольф, Дрекслер – Дуда

“Герта”: Шволов – Миттельштедт (Нетц 86), Альдерете, Штарк, Пекарик – Гендузи, Тузар – Дарида, Лукебакио (Кунья 60) – Кордоба (Редан 86), Пентек

Предупреждения: Честич 63, Чихос 77 – Альдерете 45+1, Дарида 54, Кордоба 79

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Арминия” Билефельд 0:0

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Фогт, Пош (Нордтвейт 46) – Руди, Гачинович (Бельфодиль 88), Самассеку, Крамарич, Йон – Бебу, Даббур (Адамян 79)

“Арминия”: Ортега – Лаурсен, Нильссон, Пайпер, Брюннер (Де Медина 57) – Кунзе – Ябо (Шипплок 67), Хартель, Доан – Кордова (Гебауєр 67), Клос

Предупреждения: Йон 37 – Нильссон 77

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Майнц” 1:1

Голы: Менье 73 – Озтуналы 57

На 76-й минуте Ройс не реализовал пенальти (мимо)

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Загаду (Аканджи 45+2), Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем (Мукоко 60) – Санчо, Ройс, Брандт – Холанд

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Хак, Белль, Мвене – Баррейро, Латца (Штегер 89) – Боэтиюс (Тауэр 79), Квайсон (Онисиво 64), Озтуналы – Буркхардт (Салаи 79)

Предупреждения: Джан 68 – Мвене 40, Хак 47

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “РБ Лейпциг” 2:2

Голы: Вегорст 22, Штеффен 35 – Мукиэле 5, Орбан 54

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу (Брекало 70), Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Гилявоги – Баку, Герхардт, Штеффен (Филипп 85) – Вегорст

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Орбан – Анхелиньо, Забитцер, Кампль (Клюйверт 78), Мукиэле (Клостерманн 66) – Ольмо (Поульсен 90), Айдара – Форсберг (Нкунку 46)

Предупреждения: Отавио 48, Мбабу 50, Вегорст 59, Лакруа 81 – Мукиэле 42, Кампль 71, Анхелиньо 90+1

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Аугсбург” 2:0

Голы: Гебре Селассие 84, Агу 87

“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Рашица 90+2), Мбом, Агу – Зельке (Шмид 72), Сарджент (Груев 90+2)

“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Оксфорд (Грегорич 87) – Педерсен, Груэсо, Хедира (Чивея 87), Калиджури (Гумны 58) – Варгас (Соренрен-Базее 74), Финнбогасон (Нидерлехнер 58), Хан

Предупреждение: Калиджури 32