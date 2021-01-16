Бундеслига. Гладбах упустил победу над Штутгартом на 90+6 минуте

“Штутгарт” известен неумением играть на своем домашнем поле. За весь первый круг “швабы” ни разу не выиграли на “Мерседес-Бенц Арене”: пять ничьих и три поражения. Помимо “Штутгарта”, на своей арене еще ни разу не выигрывали также “Кельн” и “Майнц”. Хотя сегодняшняя ничья – скорее как победа. “Штутгарт” отыгрался в матче с Гладбахом благодаря голу с пенальти на 90+6 минуте.

Матчи с участием “Боруссии” Менхенгладбах и “Штутгартом” всегда приятно смотреть, и их сегодняшняя встреча не стала исключением. Высокая интенсивность, интересные решения, тактическая гибкость, зрелищные атаки – всего этого было в достатке. При этом обе команды действовали достаточно организованно, тонко, никакого хаоса не было. В общем, получился настоящий матч для ценителей футбола.

Голы же получились вполне себе стандартные. В первом тайме удалось забить только “Боруссии”. Соса уронил Лайнера в своей штрафной, и Штиндль реализовал пенальти.

Хозяева отыгрались после перерыва. Один из самых заметных игроков “Штутгарта” Николас Гонсалес выполнил впечатляющий спринт на тридцать метров, чтобы замкнуть кросс Сосы с фланга. Интересно, что именно аргентинский форвард нашел Сосу пасом, а пока игроки “Боруссии” крыли зоны, Гонсалес, никем не остановленный, выполнил свой впечатляющий забег.

Однако “Штутгарт” радовался только три минуты тому, что сравнял счет. Ларс Штиндль, наверное лучший игрок Гладбах в сезоне 2020/21, отдал разрезной пас на Закарию, швейцарец обошел на скорости четверых игроков “Штутгарта” и переиграл Кобеля – 2:1.

Когда казалось, что победа “Боруссии” – это вопрос уже нескольких секунд, гости привезли пенальти в свои ворота. Бенсебаини держал руками Калайджича, и Феликс Брих, посмотрев на экране повтор, указал на точку. Как бы не размахивал руками Зоммер, ему не удалось вывести Вамангитуку из равновесия – 2:2.

Гладбах упустил шанс ворваться в первую шестерку и приблизиться к третьему-четвертому месту на два очка.

Следующий тур Бундеслиги будет сыгран посреди недели. “Боруссия” Менхенгладбах сыграет во вторник с “Вердером”, “Штутгарт” в среду с “Арминией”.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:2

Голы: Гонсалес 58, Вамангитука 90+6 (пен.) – Штиндль 35 (пен.), Закария 61

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Штенцель (Дидави 82) – Соса, Кастро (Клемент 74), Эндо, Мангаля, Вамангитука – Климович (Калайджич 57), Гонсалес (Кулибали 82)

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер (Херрманн 72) – Закария (Бенеш 89), Штиндль (Вольф 72), Хофманн – Эмболо (Плеа 61)

Предупреждения: Закария 37, Штиндль 45, Вамангитука 81 – Гонсалес 71, Хофманн 73