Вольфсбург – РБ Лейпциг 2:2. Обзор матча и видео голов

“РБ Лейпциг” во втором туре подряд не смог выиграть в Бундеслиге, потеряв очки в матче с “Вольфсбургом”. Команда Нагельсманна забила гол уже на пятой минуте после того как Мукиэле воспользовался провалом на фланге противника. Но уже до перерыва “Вольфсбург” отыгрался. Вегорст забил головой после навеса, а затем Штеффен вывел хозяев вперед. “Лейпциг” отыгрался на первых минутах второго тайма (курьезный гол забил Орбан), но не смог дожать “волков”. Как итог – ничья 2:2.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “РБ Лейпциг” 2:2

Голы: Вегорст 22, Штеффен 35 – Мукиэле 5, Орбан 54