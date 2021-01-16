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Вольфсбург – РБ Лейпциг 2:2. Обзор матча и видео голов
Вольфсбург – РБ Лейпциг ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 16 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“РБ Лейпциг” во втором туре подряд не смог выиграть в Бундеслиге, потеряв очки в матче с “Вольфсбургом”. Команда Нагельсманна забила гол уже на пятой минуте после того как Мукиэле воспользовался провалом на фланге противника. Но уже до перерыва “Вольфсбург” отыгрался. Вегорст забил головой после навеса, а затем Штеффен вывел хозяев вперед. “Лейпциг” отыгрался на первых минутах второго тайма (курьезный гол забил Орбан), но не смог дожать “волков”. Как итог – ничья 2:2.
Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
Голы: Вегорст 22, Штеффен 35 – Мукиэле 5, Орбан 54
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