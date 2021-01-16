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Боруссия Дортмунд - Майнц 1:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Майнц ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 16 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Майнц 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Капитан BVB Марко Ройс не забил пенальти во втором тайме, а в первой половине игры не реализовал хороший момент. После окончания матча хавбек “Боруссии” извинился перед своей командой, взяв на себя вину за ничью в игре с “Майнцем”. Но дело не только в Ройсе. Отличный матч провел кипер “Майнца” Робин Центнер, также впечатляющий гол забил хавбек “карнавального клуба” Левин Озтуналы. Дортмунд смог ответить только голом Менье. Дортмунд не воспользовался шансом приблизиться к “Лейпцигу” и “Байеру”, которые также потеряли очки.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Майнц” 1:1

Голы: Менье 73 – Озтуналы 57

На 76-й минуте Ройс не реализовал пенальти (мимо)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии видео Майнц видеоповторы Томас Менье Левин Озтунали
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