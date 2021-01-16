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Боруссия Дортмунд - Майнц 1:1. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Майнц ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 16 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Капитан BVB Марко Ройс не забил пенальти во втором тайме, а в первой половине игры не реализовал хороший момент. После окончания матча хавбек “Боруссии” извинился перед своей командой, взяв на себя вину за ничью в игре с “Майнцем”. Но дело не только в Ройсе. Отличный матч провел кипер “Майнца” Робин Центнер, также впечатляющий гол забил хавбек “карнавального клуба” Левин Озтуналы. Дортмунд смог ответить только голом Менье. Дортмунд не воспользовался шансом приблизиться к “Лейпцигу” и “Байеру”, которые также потеряли очки.
Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
Голы: Менье 73 – Озтуналы 57
На 76-й минуте Ройс не реализовал пенальти (мимо)
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