Феликс Брих признал ошибочность назначения пенальти в ворота Гладбаха на 90+6 минуте

“Боруссия” Менхенгладбах была лишена победы в выездном матче “Штутгартом” (2:2) из-за ошибки рефери.

На 90+6 минуте защитник “Боруссии” Рами Бенсебаини и форвард “Штутгарта” Саша Калайджич завалились вместе на газон в штрафной Гладбаха. Рефери Феликс Брих видел, что Бенсебаини слегка придерживал руками Калайджича, но посчитал, что этого недостаточно для назначения пенальти. Однако вмешался VAR.

Рефери в комнате VAR Бибиана Штайнхаус призвала Бриха посмотреть видеоповтор эпизода. Увидев картинку, Брих изменил свое мнение, и назначил одиннадцатиметровый, который точно исполнил Вамангитука.

Проблема в том, что Брих не видел у монитора полную картину произошедшего. Как признался сам рефери в интервью Sky через час после окончания матча, ему не показали повтор, на котором было видно, что Калайджич споткнулся об ногу своего одноклубника Вальдемара Антона, из-за этого потерял равновесие, и упал вместе с Бенсебаини. Защитник “Боруссии” рисковал, держа руками форварда, но ключевым моментом стала именно подножка Антона.

Таким образом Брих изначально принял правильно решение не назначать пенальти, но был сбит с толку подсказкой Штайнхаус.

Игроки гладбахской “Боруссии” были крайне обозлены назначением одиннадцатиметрового на последних секундах. Атакующий хавбек Йонас Хофманн признался, что если он скажет все, что он думает, то получит дисквалификацию до конца сезона. По словам 28-летнего футболиста, никогда в своей карьере он не видел “подобного безумия”.