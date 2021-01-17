Бундеслига. Бавария - Фрайбург 2:1. Вымучили

После поражения Гладбаху в прошлом туре, и вылета из Кубка Германии посреди недели, “Бавария” наконец-то смогла порадовать своих болельщиков победой над “Фрайбургом”.

Сатисфакцию можно получить от результата, но по игре “Рекордмайстера” еще есть вопросы.

“Фрайбургу” крайне не повезло потерять в самом начале матча ключевого полузащитника Сантамарию. Вместо него вышел Абраши, и именно через центральную зону, где “Фрайбург” только провел замену, “Бавария” забила свой первый гол. Гнабри с фланга отдал пас в центр, а Мюллер запустил в штрафную “Фрайбурга” Левандовски. 1:0 – 21-й гол польского бомбардира в чемпионате.

Шел снег, было холодно, и командам непросто было играть в таких условиях. Вскоре за Сантамарией получил травму и Серж Гнабри – вместо него вышел Лерой Сане.

Игра радовала высокой интенсивностью, до опасных моментов в первом тайме дело больше не доходило.

Как только началась вторая половина игры, “Бавария” едва не забила гол, но мяч после удара Левандовского и рикошета попал в перекладину. С добиванием поляка справился вратарь “Фрайбурга” Мюллер, вытащив мяч из самого угла.

Абраши, вышедший вместо Сантамарии, сам травмировался на 54-й минуте, а еще спустя несколько минут тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх рискнул провести тройную замену перед угловым своей команды, и угадал. Нильсу Петерсену понадобилось всего несколько секунд, чтобы забить своему бывшему клубу. Дэвис не досмотрел за форвардом “Фрайбурга” и Петерсен на дальней штанге пробил Нойера. Кипер “Баварии” обновил своей неутешительный антирекорд – он пропускает уже в 11-м матче Бундеслиги подряд.

“Фрайбург” сел глубже к своим воротам, защищался всей командой, и играл довольно-таки компактно, но все же пропустил второй гол. Коман выполнил кросс, Сане остановил мяч для Мюллера, точный удар – 2:1.

“Фрайбург” вернулся к атакующим действиям и едва не отыгрался. На 90-й минуте удар Петерсена приняла на себя перекладина. “Бавария” едва не пережила дежавю – в кубковой игре с “Хольштайном” соперник отыгрался с 1:2 в самом конце матча.

Но в этот раз “Бавария” выстояла. Эта победа позволила “Рекордмайстеру” увеличить свой отрыв от “Лейпцига” до четырех очков.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Фрайбург” 2:1

Голы: Левандовски 7, Мюллер 74 – Петерсен 62

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Горетцка (Мартинес 86), Киммих (Толиссо 76) – Гнабри (Сане 28), Мюллер (Шупо-Мотинг 87), Коман (Мусиала 76) – Левандовски

“Фрайбург”: Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Абраши 5, Хаберер 54), Кюблер (Темпельманн 62) – Грифо, Демирович (Петерсен 61), Шаллаи (Хелер 62)

Предупреждения: Шупо-Мотинг 90 – Хефлер 9, Шаллаи 46