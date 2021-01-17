Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги

В матче 16-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Фрайбургом" счет на седьмой минуте открыл Роберт Левандовски. Этот гол стал для поляка 21-м в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Таким образом, нападающий стал первым в истории игроком, кому удалось забить такое количество мячей за первый круг чемпионата. Заметим, что в "Баварии" остался еще один матч до экватора Бундеслиги - против "Аусбурга".

На счету 32-летнего Левандовского 21 гол и пять ассистов в 15-ти матчах текущего чемпионата. Он занимает первое место в таблице бомбардиров с отрывом в девять мячей от второго Голанда.