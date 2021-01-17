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Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги

Германия
(2 голосов)

Поляк продолжает забивать

Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
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В матче 16-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Фрайбургом" счет на седьмой минуте открыл Роберт Левандовски. Этот гол стал для поляка 21-м в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Таким образом, нападающий стал первым в истории игроком, кому удалось забить такое количество мячей за первый круг чемпионата. Заметим, что в "Баварии" остался еще один матч до экватора Бундеслиги - против "Аусбурга".

На счету 32-летнего Левандовского 21 гол и пять ассистов в 15-ти матчах текущего чемпионата. Он занимает первое место в таблице бомбардиров с отрывом в девять мячей от второго Голанда.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига
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Источник:
Opta

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
17.01.2021 в 19:41
Роберт-машина! С ума сойти, уже 21, а ещё целый круг играть. И это при том, что в Германии на 4 матча меньше в сезоне. Думаю эра Роналду и Месси окончательно подошла к концу, золотых мячей и них так уже и останется 11 на двоих, больше не будет. Надеюсь Левандовски получит в этому году награду, которую заслужил, ну а дальше уже будет очередь Мбаппе, Холланда и других талантов.
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