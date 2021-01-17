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Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
Поляк продолжает забивать
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Таким образом, нападающий стал первым в истории игроком, кому удалось забить такое количество мячей за первый круг чемпионата. Заметим, что в "Баварии" остался еще один матч до экватора Бундеслиги - против "Аусбурга".
На счету 32-летнего Левандовского 21 гол и пять ассистов в 15-ти матчах текущего чемпионата. Он занимает первое место в таблице бомбардиров с отрывом в девять мячей от второго Голанда.
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