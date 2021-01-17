Бундеслига. С возвращением в Айнтрахт, Лука Йович

Луке Йовичу было хорошо в “Айнтрахте”. Настолько хорошо, что он забил за франкфуртский клуб 36 голов в 75 матчах, и в результате перешел в “Реал” за 60 миллионов. Однако в Мадриде Йович не заиграл. Его карьера в “Реале” – это история о том, когда и смешно, и грустно. Йович снова в “Айнтрахте”, чтобы вернуть себе утраченную уверенность, и в первом же матче он забил гол.

Йович начал матч в запасе. У Ади Хюттера не было срочной необходимости менять схему 3-4-2-1, в которой есть место только одному форварду, и Андре Силва оправдывает доверие. Именно Силва забил первый гол матча с “Шальке” после того, как гельзенкирхенцы не смогли выбить мяч подальше от своих ворот.

“Айнтрахт” недолго радовался. Франкфуртцы ответили “Шальке” любезностью. Стамбули черпачком дал пас наугад вперед, Хинтереггер и Трапп понадеялись на друг друга, в результата никто не сыграл, и форвард “Шальке” Мэттью Хоппи протолкнул мяч между ног Траппу.

Для “Шальке” это был всего лишь единственный удар за весь тайм. “Айнтрахт” доминировал, атаковал, бил по воротам, но гостей спасал Ферманн.

Время Йовича пришло на 62-й минуте. Ему понадобилось всего лишь десять минут, чтобы забить первый после возвращения гол. Сработала сербская связка. Н’Дика протащил мяч вперед, Костич выполнил прострел, и Йович, оставшись сам, мощно пробил по воротам.

Йович за полтора года года в “Реале” забил два гола. Столько в “Айнтрахте” за тридцать минут. В самом конце матча “Шальке” потерял мяч в атаке, снова Костич дал пас на Йовича, форвард “Реала” оторвался от одного соперника, второго обыграл на дриблинге, и оформил дубль.

“Шальке” очень старался, но Франкфурт ныне в хорошей форме, и победу над S04 нельзя назвать незаслуженной.

Все внимание СМИ будет приковано к фигуре Йовича, но сегодня у “Айнтрахта” был еще один герой. Последний матч в черно-красной футболке провел капитан Франкфурта Давид Абрахам. 34-летний центрбек завершает свою европейскую карьеру и отправляется к своей семье в Аргентину.

Памятный вечер для “Айнтрахта”, “Шальке” ждет непростая борьба за выживание.

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Шальке” 3:1

Голы: Силва 28, Йович 72, Йович 90+2 – Хоппи 29

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хинтереггер (Хрустич 53), Н’Дика – Дурм (Йович 62), Соу, Хасебе, Костич – Баркок (Камада 80), Юнес (Туре 79) – Силва

“Шальке”: Ферманн – Колашинац, Настасич, Кабак, Беккер – Арит, Сердар, Стамбули, Раман (Боздоган 61) – Хоппи (Кутуджу 87), Ут

Предупреждение: Кутуджу 88