Отец Алабы сообщил, что Давид не договорился с Реалом – на австрийца претендует еще 5 клубов

Джордж Алаба, отец защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы, рассказал о будущем своего сына. Цитирует Джорджа sport1.de.

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"Решение еще не принято, Давид не подписал контракт с мадридским "Реалом". Есть и другие клубы, которые заинтересованы в его переходе. Сейчас мой сын сконцентрируется на выступлениях за "Баварию".

По информации СМИ, также в услугах Алабы заинтересованы "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Челси". Алаба выступает за "Баварию" уже 11 лет – в текущем сезоне Бундеслиги 28-летний австриец сыграл 15 матчей и забил 1 гол.