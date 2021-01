Отец Алабы сообщил, что Давид не договорился с Реалом – на австрийца претендует еще 5 клубов

Джордж Алаба, отец защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы, рассказал о будущем своего сына. Цитирует Джорджа sport1.de.

По информации СМИ, также в услугах Алабы заинтересованы "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Челси". Алаба выступает за "Баварию" уже 11 лет – в текущем сезоне Бундеслиги 28-летний австриец сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

Sky sources: There is NO decision about the future of David Alaba yet. Real Madrid made a big offer, but there is nothing agreed. Talks with the biggest clubs in Europe (Real, Barcelona, PSG, City, United ) ongoing. The final decision will be taken in spring #TransferUpdate 1/3 pic.twitter.com/HFDzJJ5dHF