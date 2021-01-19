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Отец Алабы сообщил, что Давид не договорился с Реалом – на австрийца претендует еще 5 клубов
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Джордж Алаба, отец защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы, рассказал о будущем своего сына. Цитирует Джорджа sport1.de.
"Решение еще не принято, Давид не подписал контракт с мадридским "Реалом". Есть и другие клубы, которые заинтересованы в его переходе. Сейчас мой сын сконцентрируется на выступлениях за "Баварию".
По информации СМИ, также в услугах Алабы заинтересованы "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Челси". Алаба выступает за "Баварию" уже 11 лет – в текущем сезоне Бундеслиги 28-летний австриец сыграл 15 матчей и забил 1 гол.
Sky sources: There is NO decision about the future of David Alaba yet. Real Madrid made a big offer, but there is nothing agreed. Talks with the biggest clubs in Europe (Real, Barcelona, PSG, City, United ) ongoing. The final decision will be taken in spring #TransferUpdate 1/3 pic.twitter.com/HFDzJJ5dHF— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) January 19, 2021
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