Выйти из тени Холанда и Санчо. ТОП-10 талантов Бундеслиги

В прошлом сезоне “Боруссия” Дортмунд дважды обошла “Манчестер Юнайтед” в погоне за молодыми талантами. Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем предпочли на раннем этапе своей карьеры личностное и профессиональное развитие, отказав высоким зарплатам и статусности АПЛ. Чемпионат Германии манит к себе талантов со всего мира – часто в ущерб местным молодым футболистам . В Бундеслиге мало команд-автобусов, акцент делается на высокой интенсивности, прессинге, переходных фазах игры – это благоприятный стиль для развития юных футболистов.

После материалов о талантах французской Лиги 1 и испанских вундеркиндах , UA-Футбол рассказывает о юных звездах Бундеслиги.

Эрлинг Холанд (20), Джейдон Санчо (20) и Альфонсо Дэвис (20) в этот список не попали. Все эти футболисты уже переросли категорию “юных и перспективных”. Конечно, им еще есть куда расти, но они уже признанные звезды футбола. Бессмысленно было бы лишний раз призывать обратить на них внимание. Нет в этом списке и Доминика Собослаи (20) – из-за травмы он еще не провел ни одного матча за “РБ Лейпциг” после своего перехода из “Зальцбурга”. Арендованный у “Реала” бразилец Рейньер (18) сыграл только 136 минут за Дортмунд, и еще ничем не запомнился. Немного уже подзабытый Райан Сессеньон (20) неплох по показателям (2+2) в “Хоффенхайме”, но крайне нестабилен, как и его команда. Похожее впечатление производит и Маттео Гендузи (21) в “Герте”. Центрбек “Шальке” Озак Кабак (20), который якобы был на карандаше у “Ливерпуля”, в числе худших футболистов сезона по версии kicker и в определенной степени причастен к тому, что его команда занимает последнее место в чемпионате. Не было причин не включать в этот список вингера “Байера” Мусса Диаби (21) и центрбека “Лейпцига” Ибраима Конате (21), однако выбор был сделан в пользу других футболистов.

Стоимость игрока в transfermarkt не показательна. Она не указывает на то, какое значение футболист имеет в игре команды, не раскрывает его профиль и стиль игры. Поэтому список составлен исходя из субъективных впечатлений. Используется возрастная градация.

10. Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо)

Тапсоба тихо и незаметно присоединился к “Байеру” за 18 млн евро в последний день прошлого зимнего трансферного окна и сразу же преобразил игру Леверкузена в обороне. “Байер” внезапно стал хорошо защищаться – и все благодаря 20-летнему защитнику, который поражал своим хладнокровием и надежностью. “Это было невероятно, когда игрок привык к новой культуре, новой стране, новому языку, новой игровой философии, и новым одноклубникам настолько быстро”, – рассказывал о Тапсобе главный тренер “Байера” Петер Бос.

Тапсоба – лучший с отрывом защитник в Бундеслиге по продвижению мяча, у него хорошая техника паса, но прежде всего он силен в борьбе один в один с форвардами и не теряется при контратаках соперника. По средней оценке kicker он самый лучший и стабильный игрок “Байера”.

9. Матеус Кунья (Бразилия)

Кунья полтора сезона провел в “Лейпциге”, прежде чем перейти в “Герту”, но в Саксонии его ценили мало. Когда поступило предложение “Герты”, Кунья ухватился за него, зная, что это отличный шанс стать лидером и главным действующим лицом в атаке нового клуба. Идол Куньи – это Неймар и форвард берлинского клуба своим стилем игры немного напоминает форварда ПСЖ. Он один из лучших дриблеров лиги, и, наверное, единственный игрок в “Герте” способный на неординарное действие в атаке.

“Герта” проводит крайне слабый сезон, несмотря на многомиллионные вложения нового инвестора, и Кунья также не всегда стабилен. Однако он уже набрал 13 очков по системе гол+пас.

8. Силас Вамангитука (ДР Конго)

Вамангитука помог “Штутгарту” в прошлом сезоне подняться из Бундеслиги 2, а в элитном дивизионе его талант засиял еще ярче. Он высокий, быстрый, техничный, креативный и трудолюбивый футболист. “Штутгарт” демонстрирует один из самых динамичных футболов в Бундеслиге, и лучшие качества Вамангитуки раскрываются в полной красоте.

В феерической победе над “Боруссией” Дортмунд 5:1 в гостях Вамангитука был одним из главных действующих персонажей.

7. Максенс Лакруа (Франция)

20-летний Лакруа перешел в “Вольфсбург” из второголивого французского “Сошо”, но сразу же влился в основу одного из претендентов на еврокубки. Лакруа образует пару центрбеков с опытным американцем Джоном Бруксом. Оба футболиста ростом выше 190 см и практически не проигрывают дуэли в своей штрафной.

Благодаря уверенной игре Лакруа, и его быстрой адаптации, у “Вольфсбурга” очень надежная защита и долгое время “волки” вместе с “Байером” играли без поражений в Бундеслиге.

6. Танги Кулибали (Франция)

Спортивный директор “Штутгарта” Свен Мислинтат известен своими удачными находками на трансферном рынке. Танги Кулибали был подписан бесплатно из академии “Пари Сен-Жермен”.

19-летний вингер/форвард своей манерой игры напоминает Адама Траоре. Часто он играет широко на фланге, иногда на позиции фуллбека. Кулибали крайне быстр и обладает впечатляющим дриблингом. Он не теряется в больших матчах – свои два гола в Бундеслиге Кулибали забил в ворота “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд.

5. Джованни Рейна (США)

Судьба Джованни Рейны была предрешена. Он родился в семье профессиональных футболистов, которые познакомились незадолго до Чемпионата мира-1994 в США. Джио Рейна был звездой в академии “Нью Йорк Сити”, а португальское происхождение его мамы позволило ему перебраться в “Боруссию” Дортмунд в 16 лет.

Уже в 17 он дебютировал за основную команду BVB, став самым молодым американцем в истории Бундеслиги. Рейна – очень талантливый и разносторонний игрок. Поражает его умение видеть поле и находить одноклубников точными передачами. “На тренировках заметно, что в нем есть что-то особенное. Если вы этого не видите, вы слепы”, – говорил бывший тренер Дортмунда Люсьен Фавр. Рейна сдружился с Эрлингом Холандом и получил от норвежца прозвище – “американская мечта”.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time ✨ pic.twitter.com/YQPLihzq5l