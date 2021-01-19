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Выйти из тени Холанда и Санчо. ТОП-10 талантов Бундеслиги

Германия
(2 голосов)

Юные звезды со всего мира собрались в чемпионате Германии

Выйти из тени Холанда и Санчо. ТОП-10 талантов Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне “Боруссия” Дортмунд дважды обошла “Манчестер Юнайтед” в погоне за молодыми талантами. Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем предпочли на раннем этапе своей карьеры личностное и профессиональное развитие, отказав высоким зарплатам и статусности АПЛ. Чемпионат Германии манит к себе талантов со всего мира – часто в ущерб местным молодым футболистам. В Бундеслиге мало команд-автобусов, акцент делается на высокой интенсивности, прессинге, переходных фазах игры – это благоприятный стиль для развития юных футболистов.

После материалов о талантах французской Лиги 1 и испанских вундеркиндах, UA-Футбол рассказывает о юных звездах Бундеслиги.

Эрлинг Холанд (20), Джейдон Санчо (20) и Альфонсо Дэвис (20) в этот список не попали. Все эти футболисты уже переросли категорию “юных и перспективных”. Конечно, им еще есть куда расти, но они уже признанные звезды футбола. Бессмысленно было бы лишний раз призывать обратить на них внимание. Нет в этом списке и Доминика Собослаи (20) – из-за травмы он еще не провел ни одного матча за “РБ Лейпциг” после своего перехода из “Зальцбурга”. Арендованный у “Реала” бразилец Рейньер (18) сыграл только 136 минут за Дортмунд, и еще ничем не запомнился. Немного уже подзабытый Райан Сессеньон (20) неплох по показателям (2+2) в “Хоффенхайме”, но крайне нестабилен, как и его команда. Похожее впечатление производит и Маттео Гендузи (21) в “Герте”. Центрбек “Шальке” Озак Кабак (20), который якобы был на карандаше у “Ливерпуля”, в числе худших футболистов сезона по версии kicker и в определенной степени причастен к тому, что его команда занимает последнее место в чемпионате. Не было причин не включать в этот список вингера “Байера” Мусса Диаби (21) и центрбека “Лейпцига” Ибраима Конате (21), однако выбор был сделан в пользу других футболистов.

Стоимость игрока в transfermarkt не показательна. Она не указывает на то, какое значение футболист имеет в игре команды, не раскрывает его профиль и стиль игры. Поэтому список составлен исходя из субъективных впечатлений. Используется возрастная градация.

10. Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо)

  • Возраст: 21
  • Клуб: “Байер” Леверкузен
  • Воспитание: “Витория” Гимарайнш
  • Амплуа: Центральный защитник
  • Сезон 2020/21: 19 матчей, 1 гол
  • Средняя оценка kicker: 2.88 (в немецкой традиции 1 – лучшая оценка, 6 – худшая, прим.ред.)

Тапсоба тихо и незаметно присоединился к “Байеру” за 18 млн евро в последний день прошлого зимнего трансферного окна и сразу же преобразил игру Леверкузена в обороне. “Байер” внезапно стал хорошо защищаться – и все благодаря 20-летнему защитнику, который поражал своим хладнокровием и надежностью. “Это было невероятно, когда игрок привык к новой культуре, новой стране, новому языку, новой игровой философии, и новым одноклубникам настолько быстро”, – рассказывал о Тапсобе главный тренер “Байера” Петер Бос.

Тапсоба – лучший с отрывом защитник в Бундеслиге по продвижению мяча, у него хорошая техника паса, но прежде всего он силен в борьбе один в один с форвардами и не теряется при контратаках соперника. По средней оценке kicker он самый лучший и стабильный игрок “Байера”.

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9. Матеус Кунья (Бразилия)

  • Возраст: 21
  • Клуб: “Герта” Берлин
  • Воспитание: “Коритиба”
  • Амплуа: Центральный нападающий, оттянутый форвард, левый вингер
  • Сезон 2020/21: 15 матчей, семь голов, шесть ассистов
  • Средняя оценка kicker: 3.32

Кунья полтора сезона провел в “Лейпциге”, прежде чем перейти в “Герту”, но в Саксонии его ценили мало. Когда поступило предложение “Герты”, Кунья ухватился за него, зная, что это отличный шанс стать лидером и главным действующим лицом в атаке нового клуба. Идол Куньи – это Неймар и форвард берлинского клуба своим стилем игры немного напоминает форварда ПСЖ. Он один из лучших дриблеров лиги, и, наверное, единственный игрок в “Герте” способный на неординарное действие в атаке.

“Герта” проводит крайне слабый сезон, несмотря на многомиллионные вложения нового инвестора, и Кунья также не всегда стабилен. Однако он уже набрал 13 очков по системе гол+пас.

8. Силас Вамангитука (ДР Конго)

  • Возраст: 21
  • Клуб: “Штутгарт”
  • Воспитание: ФК “Париж”
  • Амплуа: правый/левый вингер, центральный нападающий
  • Сезон 2020/21: 17 матчей, десять голов, три ассиста
  • Средняя оценка kicker: 2.90

Вамангитука помог “Штутгарту” в прошлом сезоне подняться из Бундеслиги 2, а в элитном дивизионе его талант засиял еще ярче. Он высокий, быстрый, техничный, креативный и трудолюбивый футболист. “Штутгарт” демонстрирует один из самых динамичных футболов в Бундеслиге, и лучшие качества Вамангитуки раскрываются в полной красоте.

В феерической победе над “Боруссией” Дортмунд 5:1 в гостях Вамангитука был одним из главных действующих персонажей.

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7. Максенс Лакруа (Франция)

  • Возраст: 20
  • Клуб: “Вольфсбург”
  • Воспитание: “Сошо”
  • Амплуа: Центральный защитник
  • Сезон 2020/21: 18 матчей, один гол, один ассист
  • Средняя оценка kicker: 3.15

20-летний Лакруа перешел в “Вольфсбург” из второголивого французского “Сошо”, но сразу же влился в основу одного из претендентов на еврокубки. Лакруа образует пару центрбеков с опытным американцем Джоном Бруксом. Оба футболиста ростом выше 190 см и практически не проигрывают дуэли в своей штрафной.

Благодаря уверенной игре Лакруа, и его быстрой адаптации, у “Вольфсбурга” очень надежная защита и долгое время “волки” вместе с “Байером” играли без поражений в Бундеслиге.

6. Танги Кулибали (Франция)

  • Возраст: 19
  • Клуб: “Штутгарт”
  • Воспитание: “Пари Сен-Жермен”
  • Амплуа: левый/правый вингер, центральный нападающий
  • Сезон 2020/21: 17 матчей, два гола
  • Средняя оценка kicker: 3.23

Спортивный директор “Штутгарта” Свен Мислинтат известен своими удачными находками на трансферном рынке. Танги Кулибали был подписан бесплатно из академии “Пари Сен-Жермен”.

19-летний вингер/форвард своей манерой игры напоминает Адама Траоре. Часто он играет широко на фланге, иногда на позиции фуллбека. Кулибали крайне быстр и обладает впечатляющим дриблингом. Он не теряется в больших матчах – свои два гола в Бундеслиге Кулибали забил в ворота “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд.

5. Джованни Рейна (США)

  • Возраст: 18
  • Клуб: “Боруссия” Дортмунд
  • Воспитание: “Нью Йорк Сити”
  • Амплуа: Атакующий полузащитник, правый/левый вингер
  • Сезон 2020/21: 24 матча, четыре гола, шесть ассистов
  • Средняя оценка kicker: 3.12

Судьба Джованни Рейны была предрешена. Он родился в семье профессиональных футболистов, которые познакомились незадолго до Чемпионата мира-1994 в США. Джио Рейна был звездой в академии “Нью Йорк Сити”, а португальское происхождение его мамы позволило ему перебраться в “Боруссию” Дортмунд в 16 лет.

Уже в 17 он дебютировал за основную команду BVB, став самым молодым американцем в истории Бундеслиги. Рейна – очень талантливый и разносторонний игрок. Поражает его умение видеть поле и находить одноклубников точными передачами. “На тренировках заметно, что в нем есть что-то особенное. Если вы этого не видите, вы слепы”, – говорил бывший тренер Дортмунда Люсьен Фавр. Рейна сдружился с Эрлингом Холандом и получил от норвежца прозвище – “американская мечта”.

4. Джамал Мусиала (Англия)

  • Возраст: 17
  • Клуб: “Бавария” Мюнхен
  • Воспитание: “Челси”
  • Амплуа: Атакующий полузащитник, левый вингер
  • Сезон 2020/21: 18 матчей, три гола
  • Средняя оценка kicker: 3.17

Мусиала провел восемь лет в академии “Челси”, прежде чем перейти в “Баварию”. Он считался талантливым футболистом, но его стремительный прогресс удивил всех в мюнхенском клубе. Он стал самым юным игроком “Баварии” в Бундеслиге и в Лиге чемпионов и самым юный голеадором, забив мяч в ворота “Шальке” в первом туре.

Мусиала предпочитает играть позиции десятки, но он также способен и закрыть позицию вингера. Помимо классических характеристик атакующего игрока (техника, дриблинг, удар), 17-летний Мусиала обладает еще одним полезным качеством – при потере мяча, он сразу старается вернуть его назад, иногда даже бросаясь в подкате. Мусиала никогда не отбывает номер на поле, поэтому его очень ценит Ханси Флик.

3. Флориан Виртц (Германия)

  • Возраст: 17
  • Клуб: “Байер” Леверкузен
  • Воспитание: “Кельн”
  • Амплуа: Атакующий полузащитник, правый/левый вингер
  • Сезон 2020/21: 19 матчей, пять голов, шесть ассистов
  • Средняя оценка kicker: 2.88

“Байер” был настолько очарован талантом Виртца, что не смог совладать с искушением увести его у “Кельна”. Тем самым Леверкузен нарушил негласное правило, согласно которому которому рейнские клубы (“Байер” Леверкузен, “Кельн”, “Боруссия” Менхенгладбах, “Фортуна” Дюссельдорф) не переманивают у друг друга юных футболистов.

Виртц стал играть за “Байер”, едва ему исполнилось 17 лет. Сравнений с Каем Хавертцом избежать не удалось. Оба футболиста с ранних лет проявляют тактическую гибкость и универсальность и при этом невероятно хладнокровны. Виртц выделяется тонким пониманием игры – он лучший в “Байере” по ключевым передачам и передачам под удар.

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2. Джуд Беллингем (Англия)

  • Возраст: 17
  • Клуб: “Боруссия” Дортмунд
  • Воспитание: “Бирмингем”
  • Амплуа: Центральный полузащитник
  • Сезон 2020/21: 21 матч, один гол, три ассиста
  • Средняя оценка kicker: 3.00

Имя Джуда Беллингема знали все футбольные скауты, когда ему только исполнилось девять, а с 16 он уже играл в основе “Бирмингема”. Немало топ-клубом хотели видеть Беллингема у себя, но “Боруссия” Дортмунд оказалась расторопнее всех.

Беллингем – атлетичный бокс-ту-бокс полузащитник. Он хороший распасовщик, но и сам часто ищет позицию для удара. “Мне нравится, как он работает с мячом, как держит его под контролем. Он дает нам тактическое разнообразие. С таким игроком как Беллингем, мне не нужно заглядывать в паспорт”, – рассказывал о нем Люсьен Фавр.

1. Юссуфа Мукоко (Германия)

  • Возраст: 16
  • Клуб: “Боруссия” Дортмунд
  • Воспитание: “Боруссия” Дортмунд
  • Амплуа: центральный нападающий, правый/левый вингер
  • Сезон 2020/21: восемь матчей, один гол
  • Средняя оценка kicker: 3.50

Дебют Мукоко за “Боруссию” Дортмунд ожидался с нетерпением. В 88 матчах за команды U-17 и U-19 Дортмунда он забил 141 гол. За команду семнадцатилетних он дебютировал в 12 (и забил дважды). Мукоко был сенсацией юношеских турниров, и во многом из-за него DFL изменила свои правила, разрешив юным футболистам играть за первые команды с 16 лет. Мукоко тренировался с основой с 15.

Мукоко лишен звездной болезни. Все описывают его как скромного, вежливого, дружелюбного футболиста. Его можно встретить в тренажерке в семь утра, за час до открытия зала.

Мукоко пока принял участие только в восьми матчах “Боруссии”, часто выходя на замену. Для взрослого футбола он пока сыроват, но некоторые сильные качества невозможно невозможно не заметить. У него хороший удар с двух ног, он глубоко принимает мяч, часто играет в подыгрыш с партнерами. Эрлинг Холанд сказал, что в свои 16 он не был настолько хорош, как Мукоко. Посмотрим, достигнет ли он уровня норвежца, когда ему исполнится двадцать.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Штутгарт (Германия) Джейдон Санчо Альфонсо Дэвис Эрлинг Холанд Юссуфа Мукоко Джованни Рейна Джуд Беллингем Матеус Кунья Флориан Виртц
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