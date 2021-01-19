Байер может подписать форварда Лестера

Форвард "Лестера" Демарэй Грэй может перейти в "Байер", пишет Sport1.

По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе. Контракт англичанина истекает летом 2021 года. Он может перейти в другой клуб зимой за два миллиона евро.

24-летний игрок в текущем сезоне провел два матча за "Лестер" во всех турнирах.