  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер может подписать форварда Лестера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер может подписать форварда Лестера

Германия
(1 голосов)

Стороны уже ведут переговоры

Байер может подписать форварда Лестера
Новина українською

Форвард "Лестера" Демарэй Грэй может перейти в "Байер", пишет Sport1.

По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе. Контракт англичанина истекает летом 2021 года. Он может перейти в другой клуб зимой за два миллиона евро.

24-летний игрок в текущем сезоне провел два матча за "Лестер" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Демарай Грей Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...