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Байер может подписать форварда Лестера
Стороны уже ведут переговоры
Форвард "Лестера" Демарэй Грэй может перейти в "Байер", пишет Sport1.
По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе. Контракт англичанина истекает летом 2021 года. Он может перейти в другой клуб зимой за два миллиона евро.
24-летний игрок в текущем сезоне провел два матча за "Лестер" во всех турнирах.
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