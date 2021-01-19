Официально: 37-летний Хунтелар вернулся в Шальке

Немецкий "Шальке" официально объявил о возращении Клас-Ян Хунтелара.

Контракт с игроком был подписан до конца сезона, а условия перехода не сообщаются. Ранее Хунлеар уже выступал в Гельзенкирхене, где провел 240 игр и забил 160 голов.

В последние годы голландец защищал цвета "Аякса". В нынешней кампании успел отыграть 14 матчей, в которых забил семь голов.

Ранее Хунтелар сообщал, что закончит карьеру летом 2021-го.