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Официально: 37-летний Хунтелар вернулся в Шальке
Попытается спасти клуб со дна
Немецкий "Шальке" официально объявил о возращении Клас-Ян Хунтелара.
Контракт с игроком был подписан до конца сезона, а условия перехода не сообщаются. Ранее Хунлеар уже выступал в Гельзенкирхене, где провел 240 игр и забил 160 голов.
???? Welcome back, @KJ_Huntelaar! ????— FC Schalke 04 (@s04_en) January 19, 2021
The HUNTER has rejoined the Royal Blues ????????#S04 | #Hunter21 | #Huntelaar
В последние годы голландец защищал цвета "Аякса". В нынешней кампании успел отыграть 14 матчей, в которых забил семь голов.
Ранее Хунтелар сообщал, что закончит карьеру летом 2021-го.
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