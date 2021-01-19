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Официально: 37-летний Хунтелар вернулся в Шальке

Германия
(2 голосов)

Попытается спасти клуб со дна

Официально: 37-летний Хунтелар вернулся в Шальке
UA-Футбол
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Немецкий "Шальке" официально объявил о возращении Клас-Ян Хунтелара.

Контракт с игроком был подписан до конца сезона, а условия перехода не сообщаются. Ранее Хунлеар уже выступал в Гельзенкирхене, где провел 240 игр и забил 160 голов.

В последние годы голландец защищал цвета "Аякса". В нынешней кампании успел отыграть 14 матчей, в которых забил семь голов.

Ранее Хунтелар сообщал, что закончит карьеру летом 2021-го.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шальке (Гельзенкирхен) Клас-Ян Хунтелар
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