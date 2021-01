Официально: 37-летний Хунтелар вернулся в Шальке

Немецкий "Шальке" официально объявил о возращении Клас-Ян Хунтелара.

Контракт с игроком был подписан до конца сезона, а условия перехода не сообщаются. Ранее Хунлеар уже выступал в Гельзенкирхене, где провел 240 игр и забил 160 голов.

???? Welcome back, @KJ_Huntelaar! ????



The HUNTER has rejoined the Royal Blues ????????#S04 | #Hunter21 | #Huntelaar