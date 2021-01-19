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Бундеслига. Гладбах чудом обыграл Вердер

Германия
(1 голосов)

Единственный гол забил центрбек Эльведи, Зоммер сделал пару сэйвов

Бундеслига. Гладбах чудом обыграл Вердер
Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, семнадцатый тут. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Вердер” Бремен 1:0

Гол: Эльведи 66

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини 74) – Крамер, Нойхаус (Бенеш 59) – Херрманн (Штиндль 59), Вольф (Янчке 85), Хофманн – Плеа (Закария 74)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак (Мойсадер 56), Велькович – Агу, Мбом (Осако 82), Мевальд (Биттенкур 82), Эггештайн, Гебре Селассие – Шмид (Рашица 75), Сарджент (Зельке 75)

Предупреждения: Зоммер 37, Вендт 68 – Павленка 22 , Сарджент 48

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В статье: Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Ян Зоммер Нико Эльведи
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