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Бундеслига. Гладбах чудом обыграл Вердер
Единственный гол забил центрбек Эльведи, Зоммер сделал пару сэйвов
Бундеслига, семнадцатый тут. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Вердер” Бремен 1:0
Гол: Эльведи 66
“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини 74) – Крамер, Нойхаус (Бенеш 59) – Херрманн (Штиндль 59), Вольф (Янчке 85), Хофманн – Плеа (Закария 74)
“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак (Мойсадер 56), Велькович – Агу, Мбом (Осако 82), Мевальд (Биттенкур 82), Эггештайн, Гебре Селассие – Шмид (Рашица 75), Сарджент (Зельке 75)
Предупреждения: Зоммер 37, Вендт 68 – Павленка 22 , Сарджент 48
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