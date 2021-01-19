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Байер - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч семнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, семнадцатый тур
19 января. Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен 21:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
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При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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