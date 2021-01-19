Не впечатлил. Бавария может досрочно вернуть Дугласа Косту в Ювентус

Мюнхенская "Бавария" в последний день трансферного окна арендовала у "Ювентуса" Дугласа Косту. Вероятно, пребывание бразильца в Германии будет коротким.

По данным итальянских СМИ, экс-игрок "Шахтера" может досрочно вернуться в Турин. После его вновь попытаются отдать в аренду, на него претендовали "МЮ" и "Вулверхэмптон".

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В текущем сезоне Коста успел отыграть 19 матчей, забить один гол и отдать три голевые.