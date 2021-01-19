Флик: Алаба сменит Баварию на Реал? Надежда умирает последней

Наставник "Баварии" Ханси Флик прокомментировал слухи о том, что Давид Алаба согласовал предварительный контракт с "Реалом".

"Подобные вещи возможны, когда у игрока заканчивается контракт. Признаюсь, я ничего не слышал о том, что Давид подписал контракт с "Реалом". Надежда умирает последней. Я воспринимаю его, как и всю остальную команду.

Изменения могут способствовать развитию команды. Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет. На данный момент мы больше ничего не можем сделать", - приводит слова Флика Goal.