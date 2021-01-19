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Флик: Алаба сменит Баварию на Реал? Надежда умирает последней

Германия
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Верит, несмотря ни на что

Флик: Алаба сменит Баварию на Реал? Надежда умирает последней
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Баварии" Ханси Флик прокомментировал слухи о том, что Давид Алаба согласовал предварительный контракт с "Реалом".

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"Подобные вещи возможны, когда у игрока заканчивается контракт. Признаюсь, я ничего не слышал о том, что Давид подписал контракт с "Реалом". Надежда умирает последней. Я воспринимаю его, как и всю остальную команду.

Изменения могут способствовать развитию команды. Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет. На данный момент мы больше ничего не можем сделать", - приводит слова Флика Goal.

Ранее также был назван центбек, который может сменить австрийца.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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