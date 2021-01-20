  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Аугсбург - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аугсбург - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Матч семнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Аугсбург - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, семнадцатый тур

20 января. Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” 21:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

Читайте такжеАугсбург - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига телетрансляции Чемпионат Германии Аугсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...