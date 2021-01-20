Бундеслига. Хоппи забил пятый гол, но Шальке проиграл “матч за шесть очков” Кельну

“Шальке” и “Кельн” на двоих победили в 16 турах всего три раза. Поэтому это был классический матч за шесть очков. “Шальке” в случае победы мог бы немного оторваться от дна, “Кельн” – покинуть зону вылета.

Гости рассчитывали на стандарты, зная, что “Шальке” крайне уязвим при обороне своих ворот в этом компоненте. И в итоге “Кельн” все же забил после углового. Вратарь “Шальке” Ферманн неудачно вышел с ворот на подачу Хектора, Дреклсер, получив мяч, пробил наугад, получился прострел, который замкнул на дальней штанге Чихос.

В целом это была хаотичная игра. “Шальке” атаковал намного чаще после перерыва, но всем атакам гельзенкирхенцев не хватало осмысленности. Бывало Колашинац подхватывал мяч в центре поля, совершал рейд к чужой штрафной, и просто бил наобум.

И все же “Шальке” сравнял счет. Пятый гол в трех матчах забил американец Мэттью Хоппи, воспользовавшись суматохой у ворот “Кельна”.

После своего забитого гола “Шальке” провел свой лучший отрезок в матче, но не смог осмысленно провести ни одну голевую атаку. И в итоге пропустил. “Кнаппен” потеряли мяч на своей половине поля и вышедшие на замену Реджбечай с Тильманном организовали второй гол “Кельна”.

“Шальке” завершает первый круг на последнем месте с одной победой в 17 турах.

Чемпионат Германии, семнадцатый тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – "Кельн" 1:2

Голы: Хоппи 57 – Чихос 31, Тильманн 90+3

“Шальке”: Ферманн – Беккер, Кабак, Настасич (Маскарель 71), Колашинац (Очипка 72) – Раман (Бужеляб 72), Стамбули, Сердар, Арит – Хоппи, Ут

“Кельн”: Тимо Хорн – Чихос (Каттербах 47), Борнаув, Честич – Яннес Хорн, Скири, Хектор (Озджан 81), Эхизибуэ (Реджбечай 72) – Дрекслер (Арокодаре 88), Вольф – Дуда (Тильманн 88)

Предупреждения: Стамбули 49, Бужеляб 89 – Яннес Хорн 89