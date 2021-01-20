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Бундеслига. Форсберг оставляет Лейпциг в чемпионской гонке, Нойер впервые за 12 туров не пропустил
Минимальные победы РБ и Баварии в последнем туре первого круга
Чемпионат Германии, семнадцатый тур
Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Унион” Берлин 1:0
Гол: Форсберг 70
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле (Адамс 77), Кампль (Форсберг 60), Забитцер, Анхелиньо – Нкунку (Айдара 87), Ольмо (Поульсен 87) – Серлот
“Унион”: Люте – Хюбнер (Гентнер 76), Кнохе, Фридрих – Грисбек (Эндо 81) – Ленц (Гиссельманн 81), Ингварстен, Андрих, Рюэрсон – Авонийи (Бюльтер 60), Тойхерт (Даяку 60)
Предупреждения: Анхелиньо 65 – Гиссельсманн 89
Аугсбург, “ВВК Арена”
“Аугсбург” – “Бавария” 0:1
Гол: Левандовский 13 (пен.)
На 76-й минуте Финнбогасон не реализовал пенальти (штанга)
“Аугсбург”: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай – Калиджури, Хедира (Штробль 46), Груэсо, Яго – Хан (Нидерлехнер 72), Варгас (Йенсен 72) – Рихтер (Финнбогасон 72)
“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Боатенг, Павар – Горетцка, Киммих – Коман (Мусиала 80), Мюллер (Хави Мартинес 89), Гнабри (Толиссо 67) – Левандовский (Сане 67)
Предупреждения: Хедира 15, Удуохай 62
Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:2
Голы: Шаллаи 32, Петерсен 63 – Юнес 6, Шлоттербек 75 (авт.)
“Фрайбург”: Мюллер – Кюблер (Хайнц 86), Линхарт, Гульде, Гюнтер – Шаллаи (Ен 59), Хаберер (Кайтель 75), Шлоттербек, Грифо – Демирович, Хелер (Петерсен 58)
“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Тута (Хрустич 85) – Костич, Хасебе (Йович 66), Соу, Туре (Чендлер 80) – Юнес, Баркок (Камада 46) – Силва
Предупреждения: Хелер 53, Демирович 65, Гульде 90+1 – Баркок 39, Тута 65, Йович 90+1
Билефельд, “Шуко-Арена”
“Арминия” Билефельд – “Штутгарт” 3:0
Голы: Клос 27, Кемпф 47 (авт), Доан 86
“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен – Кунзе – Доан (Суку 89), Хартель (ван дер Хорн 89), Ябо (Гебауэр 62) – Клос (Зойферт 81), Кордова (Шипплок 62)
“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Штенцель (Клемент 57) – Соса (Чурлинов 64), Эндо, Ферстер (Дидави 64), Мангаля – Кулибали (Массимо 57), Климович – Калайджич
Предупреждение: Ябо 60
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