  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Форсберг оставляет Лейпциг в чемпионской гонке, Нойер впервые за 12 туров не пропустил
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Форсберг оставляет Лейпциг в чемпионской гонке, Нойер впервые за 12 туров не пропустил

Германия
(1 голосов)

Минимальные победы РБ и Баварии в последнем туре первого круга

Бундеслига. Форсберг оставляет Лейпциг в чемпионской гонке, Нойер впервые за 12 туров не пропустил
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, семнадцатый тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Унион” Берлин 1:0

Гол: Форсберг 70

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле (Адамс 77), Кампль (Форсберг 60), Забитцер, Анхелиньо – Нкунку (Айдара 87), Ольмо (Поульсен 87) – Серлот

“Унион”: Люте – Хюбнер (Гентнер 76), Кнохе, Фридрих – Грисбек (Эндо 81) – Ленц (Гиссельманн 81), Ингварстен, Андрих, Рюэрсон – Авонийи (Бюльтер 60), Тойхерт (Даяку 60)

Предупреждения: Анхелиньо 65 – Гиссельсманн 89

Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – “Бавария” 0:1

Гол: Левандовский 13 (пен.)

На 76-й минуте Финнбогасон не реализовал пенальти (штанга)

“Аугсбург”: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай – Калиджури, Хедира (Штробль 46), Груэсо, Яго – Хан (Нидерлехнер 72), Варгас (Йенсен 72) – Рихтер (Финнбогасон 72)

“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Боатенг, Павар – Горетцка, Киммих – Коман (Мусиала 80), Мюллер (Хави Мартинес 89), Гнабри (Толиссо 67) – Левандовский (Сане 67)

Предупреждения: Хедира 15, Удуохай 62

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:2

Голы: Шаллаи 32, Петерсен 63 – Юнес 6, Шлоттербек 75 (авт.)

“Фрайбург”: Мюллер – Кюблер (Хайнц 86), Линхарт, Гульде, Гюнтер – Шаллаи (Ен 59), Хаберер (Кайтель 75), Шлоттербек, Грифо – Демирович, Хелер (Петерсен 58)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Тута (Хрустич 85) – Костич, Хасебе (Йович 66), Соу, Туре (Чендлер 80) – Юнес, Баркок (Камада 46) – Силва

Предупреждения: Хелер 53, Демирович 65, Гульде 90+1 – Баркок 39, Тута 65, Йович 90+1

Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Штутгарт” 3:0

Голы: Клос 27, Кемпф 47 (авт), Доан 86

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен – Кунзе – Доан (Суку 89), Хартель (ван дер Хорн 89), Ябо (Гебауэр 62) – Клос (Зойферт 81), Кордова (Шипплок 62)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Штенцель (Клемент 57) – Соса (Чурлинов 64), Эндо, Ферстер (Дидави 64), Мангаля – Кулибали (Массимо 57), Климович – Калайджич

Предупреждение: Ябо 60

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) Арминия (Билефельд) РБ Лейпциг Фрайбург Штутгарт (Германия) Аугсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...