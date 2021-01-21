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Я найду тебя и забью: вратарь Аугсбурга пропустил от Левандовского в футболке трех разных клубов

Германия
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Интересное достижение…

Я найду тебя и забью: вратарь Аугсбурга пропустил от Левандовского в футболке трех разных клубов
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Вчера, 20 января, "Бавария" с минимальным счетом 1:0 обыграла "Аугсбург". Победу команде принес нападающий Роберт Левандовский.

Голкипер соперника, Рафал Гикевич, стал первым вратарем в карьере польского форварда, который пропускал от него голы в футболке трех "разных клубов" ("Ягеллония", берлинский "Унион" и вот теперь "Аугсбург").

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Также отметим, что Роберт забил уже 22 гола в первом круге Бундеслиге. Таким образом, он улучшил собственное достижение, которое установил в матче с "Фрайбургом" (21 мяч), обновив рекорд Бундеслиги. Предыдущее достижение принадлежало Герду Мюллеру (20 "автографов" в первом круге чемпионата).

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Герд Мюллер Аугсбург Рафал Гикевич
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