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Я найду тебя и забью: вратарь Аугсбурга пропустил от Левандовского в футболке трех разных клубов
Интересное достижение…
Вчера, 20 января, "Бавария" с минимальным счетом 1:0 обыграла "Аугсбург". Победу команде принес нападающий Роберт Левандовский.
Голкипер соперника, Рафал Гикевич, стал первым вратарем в карьере польского форварда, который пропускал от него голы в футболке трех "разных клубов" ("Ягеллония", берлинский "Унион" и вот теперь "Аугсбург").
Также отметим, что Роберт забил уже 22 гола в первом круге Бундеслиге. Таким образом, он улучшил собственное достижение, которое установил в матче с "Фрайбургом" (21 мяч), обновив рекорд Бундеслиги. Предыдущее достижение принадлежало Герду Мюллеру (20 "автографов" в первом круге чемпионата).
⚽ - Most @Bundesliga_DE goals scored at the half-way point of a season (17 matches)— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 20, 2021
22 - @lewy_official - 2020/21
20 - Gerd Müller - 1968/69
19 - Peter Meyer - 1967/68
19 - Gerd Müller - 1972/73
19 - Gerd Müller - 1976/77
19 - Lewandowski - 2019/20#FCAFCB #Bundesliga
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