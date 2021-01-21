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Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана
"Мне нужны твоя форма и достижения"
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сохранил свои ворота на замке в рамках поединка 17-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (1:0). В активе немецкого вратаря 196 сухих матчей в Бундеслиге.
Пресс-служба мюнхенцев информирует о том, что таким образом Ману повторил рекорд легендарного голкипера команды Оливера Кана. Об этом сообщается в Твиттере "Баварии".
1⃣9⃣6⃣ weiße Westen! @Manuel_Neuer spielt in der #Bundesliga zum 196. Mal zu null und stellt damit den Rekord von @OliverKahn ein. ????#NeuerTheWall #FCAFCB pic.twitter.com/58YvI9tzxm— FC Bayern München (@FCBayern) January 20, 2021
Напомним, Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. Вместе с "красной машиной" он становился победителем Бундеслиги, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Мануэль брал ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.
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