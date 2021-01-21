Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сохранил свои ворота на замке в рамках поединка 17-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (1:0). В активе немецкого вратаря 196 сухих матчей в Бундеслиге.

Читайте также Я найду тебя и забью: вратарь Аугсбурга пропустил от Левандовского в футболке трех разных клубов

Пресс-служба мюнхенцев информирует о том, что таким образом Ману повторил рекорд легендарного голкипера команды Оливера Кана. Об этом сообщается в Твиттере "Баварии".

Напомним, Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. Вместе с "красной машиной" он становился победителем Бундеслиги, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Мануэль брал ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.