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Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана

Германия
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"Мне нужны твоя форма и достижения"

Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана
Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сохранил свои ворота на замке в рамках поединка 17-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (1:0). В активе немецкого вратаря 196 сухих матчей в Бундеслиге.

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Пресс-служба мюнхенцев информирует о том, что таким образом Ману повторил рекорд легендарного голкипера команды Оливера Кана. Об этом сообщается в Твиттере "Баварии".

Напомним, Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. Вместе с "красной машиной" он становился победителем Бундеслиги, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Мануэль брал ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан Аугсбург
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