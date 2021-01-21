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Игрок Боруссии убегал от полиции по крыше, но был пойман

Германия
(1 голосов)

Насыщенный выходной Бриля Эмболо

Игрок Боруссии убегал от полиции по крыше, но был пойман
Новина українською

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Бриль Эмболо пойман на нарушении карантина при довольно комичных обстоятельствах.

Как узнал Kicker, 17 января полиция устроила облаву в одном из ресторанов Эссена. Официальное заведение было закрыто, но внутри горел свет, а соседи жаловались на громкую музыку.

В ресторане стражи порядка задержали 22 человека, которые устроили нелегальную вечеринку. А вот еще один гость успел вылезти на крышу, а оттуда спустился в окно ближайшей квартиры. Когда полицейские выломали дверь и зашли внутрь, то мгновенно узнали футболиста.

Из-за этого Эмболо даже не попал в заявку на предыдущий матч "Жеребцов" против "Вердера" (1:0). Официально клуб объявил, что игрок "нарушил карантинные правила".

Сам Эмболо вину не признает и настаивает, что действительно был в Эссене, но смотрел с другом баскетбол и ни в какие рестораны не ходил. "Гладбах" инцидент комментировать пока отказывается. Вряд ли клуб сильно потешило, что легионер, регулярно страдающий от травм, бегает по крышам.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Брил Эмболо коронавирус
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Источник:
Kicker

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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 16:57
"який регулярно страждає від травм, бігає по дахах."
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0
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football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 16:36
О времена о нравы... Полиция устраивает "облавы" (!!) на людей в одних помещениях, потому что они посмели там.....СИДЕТЬ! Какие опасные преступники!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 16:22
карлсон, пля
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0
-2
Algrab (Костопiль)
21.01.2021 в 16:34
сєпар, пля...
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 16:58
ватна шмара тіран
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0
0


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