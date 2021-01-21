Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда

Вратарь "Баварии" Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера команды Мануэля Нойера, побившего его рекорд по матчам без пропущенных мячей в чемпионате Германии.

"196 сухих матчей в Бундеслиге. Поздравляю с таким достижением и рад, что ты побил мой рекорд! Трудный матч вчера и важные три очка", — написал Кан в своём "твиттере".

Мюнхенская "Бавария" набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021.