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Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда

Германия
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Нойер провел 196 матчей на ноль

Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда
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Вратарь "Баварии" Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера команды Мануэля Нойера, побившего его рекорд по матчам без пропущенных мячей в чемпионате Германии.

"196 сухих матчей в Бундеслиге. Поздравляю с таким достижением и рад, что ты побил мой рекорд! Трудный матч вчера и важные три очка", — написал Кан в своём "твиттере".

Мюнхенская "Бавария" набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан
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