Прямая замена Алабы. Упамекано - основная трансферная цель Баварии на лето

Уже летом "Баварию" покинет многолетний игрок основы Давид Алаба. Уже сейчас идет поиск его замены.

По данным журналиста Кристиана Фалька, основная цель мюнхенцев - Дайо Упамекано. Клаусула центрбека летом будет равна 42,5 миллионов. На него также претендуют "ПСЖ" и ряд английских клубов.

Our Story in @SPORTBILD: RB Star Dayot Upamecano (22) is at the top of the @FCBayern bosses wish list, but would cost 42.5 million euros