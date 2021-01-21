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Прямая замена Алабы. Упамекано - основная трансферная цель Баварии на лето
Но придется еще выиграть конкуренцию
Уже летом "Баварию" покинет многолетний игрок основы Давид Алаба. Уже сейчас идет поиск его замены.
По данным журналиста Кристиана Фалька, основная цель мюнхенцев - Дайо Упамекано. Клаусула центрбека летом будет равна 42,5 миллионов. На него также претендуют "ПСЖ" и ряд английских клубов.
Our Story in @SPORTBILD: RB Star Dayot Upamecano (22) is at the top of the @FCBayern bosses wish list, but would cost 42.5 million euros— Christian Falk (@cfbayern) January 21, 2021
В нынешней кампании Упамекано сыграл 23 матча и забил один гол.
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