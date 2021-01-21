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Прямая замена Алабы. Упамекано - основная трансферная цель Баварии на лето

Германия
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Но придется еще выиграть конкуренцию

Прямая замена Алабы. Упамекано - основная трансферная цель Баварии на лето
UA-Футбол
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Уже летом "Баварию" покинет многолетний игрок основы Давид Алаба. Уже сейчас идет поиск его замены.

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По данным журналиста Кристиана Фалька, основная цель мюнхенцев - Дайо Упамекано. Клаусула центрбека летом будет равна 42,5 миллионов. На него также претендуют "ПСЖ" и ряд английских клубов.

В нынешней кампании Упамекано сыграл 23 матча и забил один гол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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