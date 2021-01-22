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Боруссия М - Боруссия Д. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч восемнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире
“Боруссия” Дортмунд выиграла 11 последних матчей Бундеслиги у “Боруссии” Менхенгладбах. Сможет ли BVB продолжить победную серию сегодня вечером? Дортмунд уступил в прошлом туре “Байеру” и Эрлингу Холанду с Джейдоном Санчо не терпится вернуть “черно-желтую” “Боруссию” на победный путь.
Бундеслига, 18-й тур
22 января. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах 21:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
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