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Боруссия М - Боруссия Д. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч восемнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Боруссия М - Боруссия Д. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
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“Боруссия” Дортмунд выиграла 11 последних матчей Бундеслиги у “Боруссии” Менхенгладбах. Сможет ли BVB продолжить победную серию сегодня вечером? Дортмунд уступил в прошлом туре “Байеру” и Эрлингу Холанду с Джейдоном Санчо не терпится вернуть “черно-желтую” “Боруссию” на победный путь.

Бундеслига, 18-й тур

22 января. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 21:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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