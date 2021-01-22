Бундеслига. Боруссия М - Боруссия Д 4:2. Еще один “стандартный” провал Дортмунда

“Боруссия” Дортмунда начала тур на четвертой позиции, а может закончить его на восьмом месте. “Черно-желтые” уступили на выезде “Боруссии” Менхенгладбах, пропустив три гола после стандартов. Для Дортмунда это уже седьмое поражение в чемпионате, а “жеребцы” поднялись на четвертое место.

Дортмунд проспал старт матча – с ним это бывает почти в каждом матче. Гладбах забил уже на 43-й секунде. Беллингем потерял мяч у своих ворот, Нойхаус пробил точно, но взятие ворот было справедливо отменено VAR. Мануэль Графе посмотрел видеоповтор и увидел, что Хофманн отобрал мяч у Беллингема с нарушение правил.

Тем не менее Гладбах продолжал давить, и Дортмунд фактически не мог покинуть свою половину поля – настолько “жеребцы” были эффективны в своем прессинге и настолько безыдейным был Дортмунд в выходе из-под этого прессинга.

В итоге Гладбах забил второй гол. В этот раз после стандарта. Эльведи выскочил из-за спины Хуммельса после классного навеса Хофманна со штрафного, и сильно пробил головой. И снова гол был на волоске – рефери у экранов в Кельне внимательно изучали эпизод у мониторов и пришли к выводу, что центрбек Гладбаха не был в офсайде – 1:0.

У Дортмунда ничего не было. Гол в ответ получился благодаря гениальности двух футболистов. Аканджи в центре поля жестко, но в рамках правил, встретил Плеа, мяч оказался у Санчо, и после серии небольших рикошетов англичанин отдал точный разрезной пас на Холанда. У норвежца был не самый удачный угол для удара, но одним безупречным касанием Холанд отправил мяч в ворота.

Гол вернул Дортмунду уверенность. Гости стали лучше контролировать мяч, появились комбинационная игра. Так был забит второй гол через шесть минут. Беллингем отобрал мяч у Нойхауса, затем Ройс, Беллингем и Санчо растянули гладбахцев и Санчо вновь вывел на удар Холанда. Норвежец принял мяч, развернулся и вторым касанием ударил в угол.

Перед этим Гладбах спасла штанга – сначала Зоммер потащил удар Аканджи после углового, а добивании Джана с линии вынес Штиндль, переведя мяч в каркас ворот. Дортмунд переломил ход игры и заставил забыть о первых провальных 15 минут.

Но с Дортмундом ни в чем нельзя быть уверенными. Недолго команда Эдина Терзича ввела в счете. И снова провальная игра при стандартах у своих ворот. Стенка с Ройсом и Джаном рассыпалась после удара Штиндля со штрафного, Бюрки отбил прямо перед собой, и центрбек Эльведи добил мяч в ворота.

Санчо и Нойхаус обменялись хорошими ударами, но каждый раз мяч проходил в сантиметрах от штанги. Команды пошли на перерыв при счете 2:2. Счет, скорее льстил Гладбаху. Хозяева лучше начали матч, но затем позволили Дортмунду перехватить инициативу.

На 49-й минуте Гладбах снова забил – и этот гол изменил все. Бенсебаини остался сам на фланге и очень красивым ударом с подкруткой отправил мяч в ворота. Удивительным образом мяч никого не коснулся и залетел за спину Бюрки.

Дортмунд снова уступал в счете. И как никогда актуален был вопрос менталитета, о котором Эдин Терзич говорил перед матчем. Сможет ли Дортмунд снова переломить ход игры?

На это BVB в нынешнем состоянии не способен. Гладбах едва не забил четвертый гол, но Плеа ударил мимо, затем хозяева отдали мяч Дортмунду и грамотно оборонялись. Что-то похожее мы наблюдали во втором тайме игры Гладбаха с “Баварией”, когда команда Марко Розе также выигрывала 3:2 и контролировала матч. В этот раз “Боруссии” Менхенгладбах даже удалось забить еще один мяч. Конечно же, после стандарта. Подача Нойхауса с углового, и удар Тюрама головой – 4:2.

Отчаянные замены Терзича не помогли Дортмунду. BVB вылетает из первой четверки, пропуская в зону Лиги чемпионов Гладбах. “Жеребцы” наконец-то прервали серию из 11 поражений подряд “черно-желтым”.

Бундеслига, 18-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 4:2

Голы: Эльведи 11, Эльведи 32, Бенсебаини 49, Тюрам 78 – Холанд 22, Холанд 28

Гладбах: Зоммер – Гинтер, Закария (Херрманн 83), Эльведи – Лайнер, Крамер, Нойхаус, Бенсебаини – Штиндль (Вольф 71) – Плеа (Эмболо 70), Хофманн (Тюрам 65)

Дортмунд: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес 87) – Джан, Беллингем (Мукоко 79) – Брандт, Ройс (Рейна 70), Брандт – Холанд

Предупреждение: Крамер 89