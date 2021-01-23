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Битва Боруссий. Глабдах – Дортмунд 4:2. Обзор матча
Центральный поединок тура
В центральном поединке тура в Бундеслиге менхенгладбахская "Боруссия" одолела тёзок из Дортмунда.
На два мяча Холланда хозяева ответили дублем Эльведи, а также голами Бенсебаини и Тюрама. Таким образом Гладбах опередил Дортмунд в таблице, поднявшись на 4-ю строчку. На счету команд 31 и 29 набранных очков соответственно.
“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 4:2
Голы: Эльведи 11, Эльведи 32, Бенсебаини 49, Тюрам 78 – Холанд 22, Холанд 28
Гладбах: Зоммер – Гинтер, Закария (Херрманн 83), Эльведи – Лайнер, Крамер, Нойхаус, Бенсебаини – Штиндль (Вольф 71) – Плеа (Эмболо 70), Хофманн (Тюрам 65)
Дортмунд: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес 87) – Джан, Беллингем (Мукоко 79) – Брандт, Ройс (Рейна 70), Брандт – Холанд
Предупреждение: Крамер 89
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