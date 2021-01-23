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Битва Боруссий. Глабдах – Дортмунд 4:2. Обзор матча

Германия
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Центральный поединок тура

Битва Боруссий. Глабдах – Дортмунд 4:2. Обзор матча
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В центральном поединке тура в Бундеслиге менхенгладбахская "Боруссия" одолела тёзок из Дортмунда.

На два мяча Холланда хозяева ответили дублем Эльведи, а также голами Бенсебаини и Тюрама. Таким образом Гладбах опередил Дортмунд в таблице, поднявшись на 4-ю строчку. На счету команд 31 и 29 набранных очков соответственно.

“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 4:2

Голы: Эльведи 11, Эльведи 32, Бенсебаини 49, Тюрам 78 – Холанд 22, Холанд 28

Гладбах: Зоммер – Гинтер, Закария (Херрманн 83), Эльведи – Лайнер, Крамер, Нойхаус, Бенсебаини – Штиндль (Вольф 71) – Плеа (Эмболо 70), Хофманн (Тюрам 65)

Дортмунд: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей (Тиггес 87) – Джан, Беллингем (Мукоко 79) – Брандт, Ройс (Рейна 70), Брандт – Холанд

Предупреждение: Крамер 89

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Боруссия (Менхенгладбах)
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