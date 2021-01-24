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Майнц - РБ Лейпциг 3:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Майнц – РБ Лейпциг ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 23 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Майнц - РБ Лейпциг 3:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Майнц” в первом круге добыл всего лишь одну победу и делил с “Шальке” последние места в турнирной таблице Бундеслиге. Но в футболе бывают чудеса. В первом матче второго круга “Майнц” неожиданно обыграл “РБ Лейпциг”, главного соперника “Баварии” в борьбе за чемпионство. “Майнц” дважды уступал в счете, но отыгрывался, а после перерыва забил третий мяч в ворота Гулачи. 3:2. Сенсация в восемнадцатом туре Бундеслиги.

Бундеслига, 18-й тур. Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “РБ Лейпциг” 3:2

Голы: Ньякате 24, Ньякате 35, Баррейро 50 – Адамс 15, Хальстенберг 30

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии видео Майнц видеоповторы РБ Лейпциг
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