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Майнц - РБ Лейпциг 3:2. Обзор матча и видео голов
Майнц – РБ Лейпциг ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 23 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Майнц” в первом круге добыл всего лишь одну победу и делил с “Шальке” последние места в турнирной таблице Бундеслиге. Но в футболе бывают чудеса. В первом матче второго круга “Майнц” неожиданно обыграл “РБ Лейпциг”, главного соперника “Баварии” в борьбе за чемпионство. “Майнц” дважды уступал в счете, но отыгрывался, а после перерыва забил третий мяч в ворота Гулачи. 3:2. Сенсация в восемнадцатом туре Бундеслиги.
Бундеслига, 18-й тур. Майнц, “Опель Арена”
Голы: Ньякате 24, Ньякате 35, Баррейро 50 – Адамс 15, Хальстенберг 30
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