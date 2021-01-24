Бенефис Силвы, третий гол Йовича. Арминия - Айнтрахт 1:5. Обзор матча и видео голов

Нападающий “Айнтрахта” Андре Силва вышел на второе место в списке бомбардиров Бундеслиги, забив в ворота “Арминии” два гола. Всего у португальского форварда 14 мячей после 18 туров. Франкфурт уверенно разгромил команду из Билефельда, забив новичку лиги пять голов. Помимо Силвы, отличиться удалось Костичу (шикарный дальний удар), третий мяч после возвращения в “Айнтрахт” забил Лука Йович. “Арминия” забила два гола в матче, один из них – в свои ворота.

Бундеслига, 18-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Айнтрахт” Франкфурт 1:5

Голы: Кордова 36 – Силва 25, Костич 27, Силва 33, Нильссон 51 (авт.), Йович 75