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Бенефис Силвы, третий гол Йовича. Арминия - Айнтрахт 1:5. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Арминия – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 23 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бенефис Силвы, третий гол Йовича. Арминия - Айнтрахт 1:5. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Нападающий “Айнтрахта” Андре Силва вышел на второе место в списке бомбардиров Бундеслиги, забив в ворота “Арминии” два гола. Всего у португальского форварда 14 мячей после 18 туров. Франкфурт уверенно разгромил команду из Билефельда, забив новичку лиги пять голов. Помимо Силвы, отличиться удалось Костичу (шикарный дальний удар), третий мяч после возвращения в “Айнтрахт” забил Лука Йович. “Арминия” забила два гола в матче, один из них – в свои ворота.

Бундеслига, 18-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Айнтрахт” Франкфурт 1:5

Голы: Кордова 36 – Силва 25, Костич 27, Силва 33, Нильссон 51 (авт.), Йович 75

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич Арминия (Билефельд) Андре Силва Лука Йович
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