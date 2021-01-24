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Бенефис Силвы, третий гол Йовича. Арминия - Айнтрахт 1:5. Обзор матча и видео голов
Арминия – Айнтрахт Франкфурт ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 23 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Нападающий “Айнтрахта” Андре Силва вышел на второе место в списке бомбардиров Бундеслиги, забив в ворота “Арминии” два гола. Всего у португальского форварда 14 мячей после 18 туров. Франкфурт уверенно разгромил команду из Билефельда, забив новичку лиги пять голов. Помимо Силвы, отличиться удалось Костичу (шикарный дальний удар), третий мяч после возвращения в “Айнтрахт” забил Лука Йович. “Арминия” забила два гола в матче, один из них – в свои ворота.
Бундеслига, 18-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”
Голы: Кордова 36 – Силва 25, Костич 27, Силва 33, Нильссон 51 (авт.), Йович 75
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