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Нагельсманн: Интерес Реала? Не худшее, что можно прочесть
Тренер "быков" младше Серхио Рамоса
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию о интересе к нему со стороны "Реала".
"Определенно, это не самое плохое, что можно прочесть. Но также мне известно, что в газетах не всегда пишут вещи, соответствующие действительности", – сказал Нагельсманн Sky Sport Germany.
Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему наставнику со стороны "Челси". Нагельсманн вместе с Томасом Тухелем входит в шорт-лист лондонцев.
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