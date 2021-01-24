Нагельсманн: Интерес Реала? Не худшее, что можно прочесть

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию о интересе к нему со стороны "Реала".

"Определенно, это не самое плохое, что можно прочесть. Но также мне известно, что в газетах не всегда пишут вещи, соответствующие действительности", – сказал Нагельсманн Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему наставнику со стороны "Челси". Нагельсманн вместе с Томасом Тухелем входит в шорт-лист лондонцев.