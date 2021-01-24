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Герта отправила в отставку главного тренера и спортивного директора

Германия
(1 голосов)

В Берлине грядут перемены

Герта отправила в отставку главного тренера и спортивного директора
Новина українською

Главный тренер "Герты" Бруно Лаббадиа был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с ним был уволен и спортивный директор Михаэль Преетц. Его обязанности будет отныне исполнять Арне Фридрих.

После 18 туров Бундеслиги "Герта" набрала 17 очков и занимает 14-е место в таблице Бундеслиге. Вчера берлинцы были разгромлены "Вердером" (1:4).

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В статье: Герта (Берлин) Бруно Лаббадиа
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