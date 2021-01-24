Германия
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Герта отправила в отставку главного тренера и спортивного директора
В Берлине грядут перемены
Главный тренер "Герты" Бруно Лаббадиа был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с ним был уволен и спортивный директор Михаэль Преетц. Его обязанности будет отныне исполнять Арне Фридрих.
После 18 туров Бундеслиги "Герта" набрала 17 очков и занимает 14-е место в таблице Бундеслиге. Вчера берлинцы были разгромлены "Вердером" (1:4).
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