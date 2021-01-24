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Бундеслига. Шальке - Бавария 0:4. Спокойный разгром

Германия
(1 голосов)

Бавария предсказуемо разгромила Шальке

Бундеслига. Шальке - Бавария 0:4. Спокойный разгром
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Мануэлю Нойеру наконец-то удалось побить рекорд Оливера Кана по количеству клиншитов в Бундеслиге – 197 поединков. В 18 турах сезона 2020/21 “Бавария” только в четырех матчах смогла не пропустить. Впервые Мануэль Нойер удержал свои ворота на замке в двух поединках подряд.

Нельзя при этом сказать, что “Шальке” совсем не создавал моменты. Защита “Бавария” играет настолько неудачно, что даже последняя команда Бундеслиги может иметь какие-то надежды. В первые полчаса Ральф Ферманн и Мануэль Нойер устроили соревнование по количеству и качеству сэйвов. Вратарь “Баварии” впечатлил, сделав сэйв после удара Ута головой в упор, затем потащил удар Рамана в угол. Фермании у других ворот спас после двойного шанса Левандовски и Мюллер, затем вратарь “Шальке” не дал забить Гнабри.

“Шальке” отказался от прессинга, полагаясь на компактную игру практически всей команды в последней трети. В чем-то этот стиль имеет оправдания, но в нем заложен и риск. Когда у команды соперника есть хороший исполнитель кроссов, и футболисты атаки, умеющие находить пространство, есть большая вероятность пропустить.

Это и случилось дважды с “Шальке” в конце первого тайма, и в начале второго. Дважды слишком много свободы получал Йозуа Киммих. Сначала он выполнил точный навес на Мюллера в штрафную, а затем отдал разрезной пас на Левандовского. Для польского бомбардира это уже 23-й гол в чемпионате. В 18 турах.

Бундеслига. Шальке - Бавария 0:4. Спокойный разгром - изображение 1

После 2:0 в пользу “Баварии” игра фактически превратилась в формальность. “Шальке” старался держать лицо, но в камбэк не верил никто. “Бавария” умело распоряжалась силами, контролировала игру, и в конце забила еще два гола. Сначала Киммих выполнил третью голевую подачу, подав со штрафного на Мюллера, а точку в матче дальним ударом поставил Алаба.

4:0. “Бавария” увеличивает отрыв от преследователей (семь очков), “Шальке” остается последним.

Бундеслига, 18-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Бавария” Мюнхен 0:4

Голы: Мюллер 33, Левандовский 54, Мюллер 88, Алаба 90

“Шальке”: Ферманн – Беккер, Кабак, Настасич, Очипка – Стамбули, Сердар – Раман, Ут, Арит (Шепф 72) – Хоппи (Бужеляб 72)

“Бавария”: Нойер – Дэвис (Эрнандес 68), Алаба, Боатенг, Зюле – Горетцка, Киммих – Сане (Коман 63), Мюллер, Гнабри (Мусиала 64) – Левандовский (Шупо-Мотинг 80)

Предупреждения: Боатенг 84 – Настасич 80

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Йозуа Киммих
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loogemismizank (kiev)
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fabo84
24.01.2021 в 18:36
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