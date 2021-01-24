Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер побил рекорд Кана по количеству игр на ноль в истории Бундеслиги
У Мануэля 197 сухих матчей в рамках чемпионата Германии
В матче 18-го тура Бундеслиги мюнхенская
Ворота гостей в этом поединке защищал голкипер Мануэль Нойер. Таким образом, немецкий вратарь провел свой 197-й сухой матч в рамках чемпионата Германии и побил рекорд бывшего стража ворот "Баварии" Оливера Кана.
В текущем сезоне немецкого национального первенства 34-летний Нойер провел 18 игр, в которых 4 раза сохранил свои ворота на замке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Вот это пушка! ВИДЕО, как Макаренко забил свой третий гол в чемпионате Бельгии
- Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора
- Бундеслига. Боруссия М - Боруссия Д 4:2. Еще один “стандартный” провал Дортмунда
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...