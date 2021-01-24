Нойер побил рекорд Кана по количеству игр на ноль в истории Бундеслиги

В матче 18-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Шальке" со счетом 4:0.

Ворота гостей в этом поединке защищал голкипер Мануэль Нойер. Таким образом, немецкий вратарь провел свой 197-й сухой матч в рамках чемпионата Германии и побил рекорд бывшего стража ворот "Баварии" Оливера Кана.

В текущем сезоне немецкого национального первенства 34-летний Нойер провел 18 игр, в которых 4 раза сохранил свои ворота на замке.