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Нойер побил рекорд Кана по количеству игр на ноль в истории Бундеслиги

Германия
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У Мануэля 197 сухих матчей в рамках чемпионата Германии

Нойер побил рекорд Кана по количеству игр на ноль в истории Бундеслиги
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В матче 18-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Шальке" со счетом 4:0.

Ворота гостей в этом поединке защищал голкипер Мануэль Нойер. Таким образом, немецкий вратарь провел свой 197-й сухой матч в рамках чемпионата Германии и побил рекорд бывшего стража ворот "Баварии" Оливера Кана.

В текущем сезоне немецкого национального первенства 34-летний Нойер провел 18 игр, в которых 4 раза сохранил свои ворота на замке.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига
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