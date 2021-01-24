Бундеслига. Хоффенхайм забил три гола Кельну

Четыре пенальти не было реализовано в 18-м туре Бундеслиги. Удивительно. В последнем матче игрового дня забить гол с точки не удалось форварду “Кельна” Модесту – вратарь “Хоффенхайма” Бауманн уже не первый раз в этом сезоне берет одиннадцатиметровый.

Если бы Модест смог бы забить пенальти, вряд ли результат матча изменился бы. “Хоффенхайм” выигрывал к этому моменту 3:0. В отличие от Модеста, Крамарич не сплоховал с точки. Дважды. Еще один мяч забил Баумгартнер, подставив пятку под дальний удар Гачиновича.

“Хоффенхайм” выигрывает во втором матче подряд, но остается во второй половине турнирной таблице. Позиция “Кельна” также не изменилась – “козлы” шестнадцатые.

Бундеслига, 18-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Кельн” 3:0

Голы: Крамарич 7 (пен.), Баумгартнер 28, Крамарич 75 (пен.)

На 78-й минуте Модест не реализовал пенальти (вратарь)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Нордтвейт, Пош – Гачинович (Кадержабек 75), Руди, Самассеку (Богарде 88), Баумгартнер, Йон – Бебу (Адамян 75), Крамарич (Даббур 82)

“Кельн”: Тимо Хорн – Яннес Хорн, Борнаув, Честич (Мере 30) – Каттербах (Якобс 61), Дрекслер, Скири, Хектор (Реджбечай 66), Эхизибуэ (Тильманн 30) – Дуда (Модест 61), Вольф

Предупреждения: Бебу 12, Пош 52 – Честич 6, Скири 56, Мере 63