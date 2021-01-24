Левандовский установил рекорд по выездным голам на выезде подряд

В первом матче второго круга Бундеслиги "Бавария" в гостях разгромила "Шальке" со счетом 0:4. Второй гол в матче забил нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский. Восьмую игру подряд поляку удалось отличиться на выезде во встречах Бундеслиги, что является рекордом. За этот отрезок футболист забил девять мячей.

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Этот гол стал 23-м для Левандовского в этом сезоне чемпионата Германии. Он с отрывом в девять мячей опережает второго Эрлинга Голланда. Также на счету поляка пять результативных передач.