  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовский установил рекорд по выездным голам на выезде подряд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский установил рекорд по выездным голам на выезде подряд

Германия
(1 голосов)

Очередное достижение для поляка

Левандовский установил рекорд по выездным голам на выезде подряд
Новина українською

В первом матче второго круга Бундеслиги "Бавария" в гостях разгромила "Шальке" со счетом 0:4. Второй гол в матче забил нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский. Восьмую игру подряд поляку удалось отличиться на выезде во встречах Бундеслиги, что является рекордом. За этот отрезок футболист забил девять мячей.

Читайте такжеНойер побил рекорд Кана по количеству игр на ноль в истории Бундеслиги

Этот гол стал 23-м для Левандовского в этом сезоне чемпионата Германии. Он с отрывом в девять мячей опережает второго Эрлинга Голланда. Также на счету поляка пять результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...