Германия
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Левандовский установил рекорд по выездным голам на выезде подряд
Очередное достижение для поляка
В первом матче второго круга Бундеслиги
Этот гол стал 23-м для Левандовского в этом сезоне чемпионата Германии. Он с отрывом в девять мячей опережает второго Эрлинга Голланда. Также на счету поляка пять результативных передач.
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Источник:Opta
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