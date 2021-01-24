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Левандовский достиг отметки в 500 голов за карьеру
272 из них пришлись на матчи в футболке "Баварии"
В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский отметился в этом поединке забитым мячем - на 54-й минуте встречи.
Таким образом, польский форвард достиг отметки в 500 голов за игровкую карьеру:
- "Знич Прушкув" - 21;
- "Лех" - 41;
- "Боруссия" Дортмунд - 103;
- "Бавария" - 272;
- национальная сборная Польши - 63.
Среди действующих игроков, только у троих футболистов больше голов: у Роналду, Месси и Ибрагимовича.
В нынешней кампании 32-летний Роберт принял участие в 17 матчах немецкого первенства, в которых записал на свой счет 17 голов.
Robert Lewandowski hits another milestone: 5⃣0⃣0⃣ goals for club and country. ????????#UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 24, 2021
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