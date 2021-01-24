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Левандовский достиг отметки в 500 голов за карьеру

Германия
(1 голосов)

272 из них пришлись на матчи в футболке "Баварии"

Левандовский достиг отметки в 500 голов за карьеру
Новина українською

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Шальке" со счетом 4:0.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский отметился в этом поединке забитым мячем - на 54-й минуте встречи.

Таким образом, польский форвард достиг отметки в 500 голов за игровкую карьеру:

  • "Знич Прушкув" - 21;
  • "Лех" - 41;
  • "Боруссия" Дортмунд - 103;
  • "Бавария" - 272;
  • национальная сборная Польши - 63.

Среди действующих игроков, только у троих футболистов больше голов: у Роналду, Месси и Ибрагимовича.

В нынешней кампании 32-летний Роберт принял участие в 17 матчах немецкого первенства, в которых записал на свой счет 17 голов.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.01.2021 в 21:34
Вітаємо Роберта! Молодець! В цьому році претендент на ЗМ.
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+1
0
download1 (huyersk)
24.01.2021 в 21:31
Скiльки у Шеви?
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0
0
download1 (huyersk)
24.01.2021 в 21:33
нарахував 296 ..
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0
0


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