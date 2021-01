Левандовский достиг отметки в 500 голов за карьеру

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Шальке" со счетом 4:0.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский отметился в этом поединке забитым мячем - на 54-й минуте встречи.

Таким образом, польский форвард достиг отметки в 500 голов за игровкую карьеру:

Среди действующих игроков, только у троих футболистов больше голов: у Роналду, Месси и Ибрагимовича.

В нынешней кампании 32-летний Роберт принял участие в 17 матчах немецкого первенства, в которых записал на свой счет 17 голов.

Robert Lewandowski hits another milestone: 5⃣0⃣0⃣ goals for club and country. ????????#UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l